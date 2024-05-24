Cem Yılmaz'a kötü haber

Ahu Yağtu ile 2013 yılında boşanan Cem Yılmaz, oğlu Kemal için 10 bin dolar vermeyi kabul etmişti. Ancak dolar kurunun artmasıyla mahkeme başvurarak 40 bin lira ödeme talebinde bulunmuştu. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'nden Yılmaz'a kötü haber geldi.
YARGITAY REDDETTİ
Habertürk'ten Halil Sadri Yılmaz'ın özel haberine göre; Yargıtay, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 38. Hukuk Dairesi’nin kararını onayarak Cem Yılmaz’ın 10 bin dolar nafaka ödemeye devam etmesine hükmetti.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.