Cem Yılmaz'a kötü haber

Ahu Yağtu ile 2013 yılında boşanan Cem Yılmaz, oğlu Kemal için 10 bin dolar vermeyi kabul etmişti. Ancak dolar kurunun artmasıyla mahkeme başvurarak 40 bin lira ödeme talebinde bulunmuştu. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'nden Yılmaz'a kötü haber geldi.

YARGITAY REDDETTİ





Habertürk'ten Halil Sadri Yılmaz'ın özel haberine göre; Yargıtay, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 38. Hukuk Dairesi’nin kararını onayarak Cem Yılmaz’ın 10 bin dolar nafaka ödemeye devam etmesine hükmetti.

Kaynak: Haber Merkezi