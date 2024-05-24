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Cem Yılmaz'a kötü haber

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Ünlü komedyen Cem Yılmaz'a Yargıtay'dan kötü haber geldi. Eski eşi Ahu Yağtu'ya ödediği 10 bin dolar nafakaya itirazı reddedildi.

Cem Yılmaz'a kötü haber mask
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Ahu Yağtu ile 2013 yılında boşanan Cem Yılmaz, oğlu Kemal için 10 bin dolar vermeyi kabul etmişti. Ancak dolar kurunun artmasıyla mahkeme başvurarak 40 bin lira ödeme talebinde bulunmuştu. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'nden Yılmaz'a kötü haber geldi. 

YARGITAY REDDETTİ

Habertürk'ten Halil Sadri Yılmaz'ın özel haberine göre; Yargıtay, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 38. Hukuk Dairesi’nin kararını onayarak Cem Yılmaz’ın 10 bin dolar nafaka ödemeye devam etmesine hükmetti.

Kaynak: Haber Merkezi

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24 May 2024 - 18:06 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

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