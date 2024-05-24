Alanya okulu bisiklette 'Türkiye Şampiyonu' oldu

20-24 Mayıs 2024 tarihleri arasında Kocaeli’nde düzenlenen Okul Sporları Bisiklet Türkiye Birinciliği müsabakalarında Alanya okulu Eczacı Güzin Velittin Bekrioğlu MTAL Genç Kız A Takımı Türkiye Şampiyonu oldu.



Eczacı Güzin Velittin Bekrioğlu MTAL Genç Kız B Takımı ise Türkiye Üçüncüsü oldu. Yine aynı okulun Genç Kız A Takımı sporcusu Sude Kalfa, ferdi olarak Türkiye Dördüncüsü olmayı başardı. (Mazlume GÖKTAŞ)