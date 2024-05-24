- Spor

Alanya okulu bisiklette 'Türkiye Şampiyonu' oldu

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Eczacı Güzin Velittin Bekrioğlu Mesleki Teknik Anadolu Lisesi (MTAL), Alanya'nın gururu oldu.

Alanya okulu bisiklette 'Türkiye Şampiyonu' oldu
Alanya okulu bisiklette 'Türkiye Şampiyonu' oldu
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20-24 Mayıs 2024 tarihleri arasında Kocaeli’nde düzenlenen Okul Sporları Bisiklet Türkiye Birinciliği müsabakalarında Alanya okulu Eczacı Güzin Velittin Bekrioğlu MTAL Genç Kız A Takımı Türkiye Şampiyonu oldu.

Alanya okulu bisiklette 'Türkiye Şampiyonu' oldu


Eczacı Güzin Velittin Bekrioğlu MTAL Genç Kız B Takımı ise Türkiye Üçüncüsü oldu. Yine aynı okulun Genç Kız A Takımı sporcusu Sude Kalfa, ferdi olarak Türkiye Dördüncüsü olmayı başardı. (Mazlume GÖKTAŞ)

# Bisiklet, Alanya, türkiye

24 May 2024 - 18:02 - Spor

Mahreç  Mazluma Göktaş

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