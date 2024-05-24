Alanya okulu bisiklette 'Türkiye Şampiyonu' oldu

20-24 Mayıs 2024 tarihleri arasında Kocaeli’nde düzenlenen Okul Sporları Bisiklet Türkiye Birinciliği müsabakalarında Alanya okulu Eczacı Güzin Velittin Bekrioğlu MTAL Genç Kız A Takımı Türkiye Şampiyonu oldu.
Eczacı Güzin Velittin Bekrioğlu MTAL Genç Kız B Takımı ise Türkiye Üçüncüsü oldu. Yine aynı okulun Genç Kız A Takımı sporcusu Sude Kalfa, ferdi olarak Türkiye Dördüncüsü olmayı başardı. (Mazlume GÖKTAŞ)
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.