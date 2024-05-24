Alanya Basınında Dilimizin Zenginlikleri' ödülleri sahiplerini buldu

ALANYA Kaymakamlığı, Alanya Milli Eğitim Müdürlüğü ve Alanya Aktif Gazeteciler Cemiyeti (ALGC) arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında hayata geçirilen “Alanya Basınında Dilimizin Zenginlikleri" adlı projenin ödül töreni gerçekleştirildi.

Alanya Kültür Merkezi’nde yapılan tören Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerimiz için saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşımızın okunmasıyla başladı. Programa Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer, Alanya Belediye Başkan Vekili Abdullah Akbaş, Alanya Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz, CHP İlçe Başkanı Bülent Kandemir, İYİ Parti İlçe Başkanı Hilmi Er, Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, Lider Medya Haber Koordinatörü İbrahim Okumamış, Alanya Aktif Gazeteciler Cemiyeti (ALGC) Başkanı Ferit Kesen, öğrenciler, öğretmenler ve veliler katıldı.





KESEN: GELECEĞİMİZ EMİN ELLERDE





Törenin açılış konuşmasını yapan ALGC Başkanı Ferit Kesen, “Toplumları millet yapan en önemli unsurun dil olduğunu biliyoruz. Bu konuda Ulu Önder Atatürk 'Türk dili Türk milletinin kalbidir' demiştir. Biz de Alanya Aktif Gazeteciler Cemiyeti olarak üyelerimiz ve üye kuruluşlarımız adına çalışmalar yaparken, aynı zamanda Alanyamıza, bölgemize ve ülkemize yararlı olmaya çalışıyoruz. Bu noktada bu çok önemli projede görev almaktan onur duyduk. Bu projede bize de yer veren Alanya Kaymakamımız Sayın Dr. Fatih Ürkmezer ve Alanya Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Yusuf Yılmaz’a teşekkür ederiz. Huzurlarınızda bir kez daha her türlü eğitim projesinde görev almaya hazır olduğumuzu vurgulamak istiyorum. Alanya Basınında Dilimizin Zenginlikleri Projesi'nde öğrencilerimiz çok önemli, çok değerli eserler verdiler. Başarılı çalışmalarıyla 'Geleceğimiz emin ellerde' dedirten öğrencilerimizi kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz. Projede görev alan öğretmenlerimize ve emeği geçen meslektaşlarımıza da teşekkür ederiz" dedi.



‘ÇOK ANLAMLI VE KIYMETLİ BİR PROJE’



Alanya Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz ise "Alanya Kaymakamlığı, Alanya Aktif Gazeteciler Cemiyeti ve Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile Alanya Basınında Dilimizin Zenginlikleri Projesi'ni 2023-2024 Eğitim Öğretim yılının 2. dönemi itibariyle başlattık. Bu proje bizim için kıymetli bir projedir. Çünkü dünyanın en zengin dillerinden biri Türkçe'dir. Türkçe'mizin sadece bir iletişim aracı olmadığını, aynı zamanda kültürümüzün, tarihimizin ve kimliğimizin taşıyıcısı olduğunu bu proje ile hatırlatmak istiyoruz. Elbette ki bizler dilimize gereken önemi vermezsek, başkalarından bu hassasiyeti göstermesini bekleyemeyiz. Eski dönemlerden beri süre gelen dilimizi koruma çabaları bugünün istatistiklerini şekillendirmektedir. Kaşgarlı Mahmut Türkçe'yi öğretmek, Türkçe'nin zengin bir dil olduğunu ortaya koymak amacıyla Dîvânu Lugâti't-Türk'ü yazmıştır. Bugün ise Türk Dil Kurumu'nun Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla yayımladığı sözlükte Türkçe söz varlığı sayısının 132 bin 334'e ulaştığını açıklaması Türkçe'nin zenginliğini göstermiştir. Bizim üstümüze düşen, dilimizin zenginliğini korumak, kullanılmayan, kullanılma oranı azalan kelimelerimizin tekrar kullanıma sokulması için çaba sarf etmektir. Sosyal mecralarda, televizyon ekranlarında, öğrencilerimiz kendi aralarında Türkçe'nin kıymetine ve zenginliğine mutlaka başvurmalı, bu anlamda bir çoraklığın oluşmasına da asla müsaade etmemelidir. Bu düşünceler ile yola çıkarak Alanya Aktif Gazeteciler Cemiyeti ile yapılan iş birliği protokolü çerçevesinde başlattığımız bu çalışma, Alanya’da dilimizin zenginliğini korumayı ve geliştirmeyi hedefliyor. Ayrıca bu projenin kişisel olarak öğrencilerimizi de geliştirdiğini söylemek isterim. Basında eseri yayınlanan kişilerin öz güveni artar, yaratıcılıkları teşvik edilir, eserleri konusunda geri bildirim alırlar ve hatta kariyer olarak bu alanı seçebileceklerine karar verebilirler. Bugün burada bizlere bu gururu yaşatan ve eserleri ile güne anlam katan 43 öğrencimizin ödül töreni için bir araya geldik. Sevgili gençler, sizlerin yazdığı edebi metinleri büyük bir keyifle okuduk ve basında yer almasından dolayı gurur duyuyoruz. Eserlerinizle dilimizin zenginliğini ve güzelliğini ortaya koyduğunuz için teşekkür ediyor, kalemlerinizin daim, ilhamınızın bol olmasını diliyorum" diye konuştu.



‘EN ÖNEMLİ YATIRIM GENÇLERE YAPILAN YATIRIMDIR’



Alanya Belediye Başkan Vekili Abdullah Akbaş, “İnsanlık tarihinin en önemli icatlarından birisi yazmak. Eğer yazı icat edilmeseydi, teknoloji ve bilim bu kadar gelişemezdi. En önemli yatırım gençlere yapılan yatırımdır. Çünkü geleceğimizin teminatı gençlerimizdir. Okuyan bir nesil hata yapmaz. Tüm dillerin temelinde yazma var. Bu anlamlı projede emeği geçen herkese teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.



‘GENÇLERİMİZİ YAZMAYA TEŞVİK ETMEMİZ LAZIM’



Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer ise "Öğrencilerimize sürekli kitap okumalarını söylüyoruz ancak çocuklarımızı, gençlerimizi mutlaka yazmaya da teşvik etmemiz gerekiyor. Hem konuşurken hem de yazarken dilimizin özelliğini korumak ve gelecek nesillere aktarmak için Türkçe’yi iyi kullanmamız gerekiyor. Alanya Aktif Gazeteciler Cemiyeti ve Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile güzel bir iş birliği yaparak öğrencilerin yazma alışkanlığı kazanmasına katkı sağlamaya çalıştık. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.



DİM VE OKUMAMIŞ ÖĞRENCİLERİN SORULARINI YANITLADI



Konuşmaların ardından Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Genel Başkanı Mehmet Ali Dim ve Lider Medya Haber Koordinatörü, usta gazeteci İbrahim Okumamış, gazetecilik mesleği ve gazetecilik mesleğinin geleceği hakkında söyleşi gerçekleştirdiler. Dim ve Okumamış, ardından öğrencilerin sorularını yanıtladılar.

Söyleşinin ardından eserleri dereceye giren öğrencilere ödülleri törenle takdim edildi. Ardından öğrenciler ve protokol üyeleri hatıra fotoğrafı çektirdiler. (Şerife ÇOBAN)

Kaynak: Haber Merkezi