24 May 2024 - 17:57- Magazin G:

Şarkıcı Bayhan hastaneye kaldırıldı

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Son günlerde Tiryakinim şarkısıyla gündeme gelen şarkıcı Bayhan, apar topar hastaneye kaldırıldı.

Şarkıcı Bayhan hastaneye kaldırıldı mask
Şarkıcı Bayhan hastaneye kaldırıldı
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Yarışmacıları ve jüri üyeleriyle hafızalarda yer edinen Popstar şarkı yarışmasının unutulmaz isimlerinden biri de Bayhan Gürhan olmuştu.

Şarkıcı Bayhan hastaneye kaldırıldı

Yarışmadan üçüncülükle ayrıldıktan sonra da adını duyurmaya devam eden Bayhan şarkı söylemenin yanı sıra son dönemde tarzı ve tavırlarıyla sık sık gündeme geliyor.

ZATÜRRE OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Bayhan, son olarak "Seninle Olmak Var ya" ve "Tiryakinim" şarkılarıyla adından söz ettirdi.

Şarkıcı Bayhan hastaneye kaldırıldı

Yeni imajıyla da çok konuşulan Bayhan'dan sevenlerini korkutan bir haber geldi. Magazin Burada Net'ine haberine göre, Bayhan akşam saatlerinde fenalaştı.

Apar topar hastaneye kaldırılan şarkıcının zatürre olduğu iddia edildi.

Kaynak: MYNET

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24 May 2024 - 17:57 - Magazin

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