24 May 2024 - 17:35- Magazin G:

Yeşilçam oyuncusu Aydan Şener ameliyat oldu

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Yeşilçam oyuncusu Aydan Şener böbrek taşı sebebiyle ameliyat oldu.

Yeşilçam oyuncusu Aydan Şener ameliyat oldu mask
Yeşilçam oyuncusu Aydan Şener ameliyat oldu
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Oynadığı Çalıkuşu filmi ile şöhrete kavuşan Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Aydan Şener, sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor.

'Çalıkuşu' dizisindeki idealist öğretmen Feride olarak tanınan Aydan Şener, bir döneme damga vurmuştu.

Yeşilçam oyuncusu Aydan Şener ameliyat oldu

TEDAVİNİN ARDINDAN TABURCU OLDU

Son haliyle adeta yıllara meydan okuyan Şener, 3 gün önce böbrek taşı rahatsızlığı nedeniyle ameliyat oldu.

 Maslak'taki özel bir hastanede operasyon geçiren oyuncu 3 günlük tedavinin ardından taburcu edildi.

Yeşilçam oyuncusu Aydan Şener ameliyat oldu

Kaynak: MYNET

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24 May 2024 - 17:35 - Magazin

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