Yeşilçam oyuncusu Aydan Şener ameliyat oldu

Oynadığı Çalıkuşu filmi ile şöhrete kavuşan Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Aydan Şener, sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor.
'Çalıkuşu' dizisindeki idealist öğretmen Feride olarak tanınan Aydan Şener, bir döneme damga vurmuştu.
TEDAVİNİN ARDINDAN TABURCU OLDU
Son haliyle adeta yıllara meydan okuyan Şener, 3 gün önce böbrek taşı rahatsızlığı nedeniyle ameliyat oldu.
Maslak'taki özel bir hastanede operasyon geçiren oyuncu 3 günlük tedavinin ardından taburcu edildi.
Kaynak: MYNET
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.