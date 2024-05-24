24 May 2024 - 17:25- Magazin G:

Şarkıcı Ceylan Ertem'den o yasa tasarısına isyan!

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Şarkıcı Ceylan Ertem, sokak hayvanları için hazırlanan yasa tasarısına sosyal medyada isyan etti.

Şarkıcı Ceylan Ertem'den o yasa tasarısına isyan! mask
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Şarkıcı Ceylan Ertem, sokak hayvanlarının yönelik hazırlanan yasa tasarısına tepki göstererek, "Bu yasa tasarısı geçemez. Hadi geçti diyelim. Benim nasıl bir canavara dönüşeceğimi izleriz hep birlikte.'' sözleriyle tepki gösterdi.

Sokak hayvanlarının yönelik hazırlanan yasa tasarısı hakkında sosyal medya hesabından yorumda bulunan şarkıcı Ceylan Ertem şu ifadeleri kullandı:

Bu yasa tasarısı geçemez. Hadi geçti diyelim. Benim nasıl bir canavara dönüşeceğimi izleriz hep birlikte. Öldürün bakalım 1 tanesini de görelim neler oluyor. Şuraya yazıyorum

Kaynak: KARAR

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24 May 2024 - 17:25 - Magazin

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