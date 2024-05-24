Esra Dermancıoğlu'ndan tepki çeken tuvalet pozu

Hande Erçel, Pınar Deniz, Meryem Uzerli, Birce Akalay Özge Özacar, Dilan Çiçek Deniz gibi isimlerin Cannes'daki tarzlarını eleştiren Esra Dermancıoğlu şu eleştirilerde bulunmuştu:

"Cannes’da benim olmam lazımdı. Çünkü dillerini biliyorum. Gitmem için estetik mi olmam lazımdı? Keşke çıplak yürüyüşler dışında iletişim kuracak birileri gitseydi Utandım, onların adına da utandım."

TEPKİ ÇEKEN TUVALET POZU





Eleştirilerin ardından ise Dermancıoğlu yeni bir bombaya imza attı ve sosyal medya hesabından tuvalet pozunu paylaştı. Esra Dermancıoğlu paylaşımının altına "2. beyin önemli" notunu düştü. Ünlü oyuncunun paylaşımına takipçilerinden pek çok eleştiri geldi.

Kaynak: Haber Merkezi