24 May 2024 - 17:13- Magazin G:

Esra Dermancıoğlu'ndan tepki çeken tuvalet pozu

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Cannes Film Festivali’ne giden meslektaşlarını eleştiren Esra Dermancıoğlu, sosyal medya hesabından tuvalet paylaşımıyla gündeme oturdu. Fotoğraf büyük tepki çekti.

Esra Dermancıoğlu'ndan tepki çeken tuvalet pozu mask
Esra Dermancıoğlu'ndan tepki çeken tuvalet pozu
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Hande Erçel, Pınar Deniz, Meryem Uzerli, Birce Akalay Özge Özacar, Dilan Çiçek Deniz gibi isimlerin Cannes'daki tarzlarını eleştiren Esra Dermancıoğlu şu eleştirilerde bulunmuştu: 
"Cannes’da benim olmam lazımdı. Çünkü dillerini biliyorum. Gitmem için estetik mi olmam lazımdı? Keşke çıplak yürüyüşler dışında iletişim kuracak birileri gitseydi Utandım, onların adına da utandım."

TEPKİ ÇEKEN TUVALET POZU 

Eleştirilerin ardından ise Dermancıoğlu yeni bir bombaya imza attı ve sosyal medya hesabından tuvalet pozunu paylaştı. Esra Dermancıoğlu paylaşımının altına "2. beyin önemli" notunu düştü. Ünlü oyuncunun paylaşımına takipçilerinden pek çok eleştiri geldi.

Esra Dermancıoğlu'ndan tepki çeken tuvalet pozu

Kaynak: Haber Merkezi

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24 May 2024 - 17:13 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

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