- Asayiş

İnşaatta feci kaza! 17'inci kattan aşağıya düştü

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Ankara'da inşaatta korkunç bir kaza yaşandı. Çalıştığı inşaatın 17’nci katından 5’inci kata düşen Zikrullah Çıtık (32), hayatını kaybetti.

İnşaatta feci kaza! 17'inci kattan aşağıya düştü mask
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17 katlı binanın inşaatında çalışan Zikrullah Çıtık, en üst katta balkon kenarlarındaki kalıp malzemelerini sökerken dengesini kaybetti. Üzerinde bulunduğu platformun yerinden oynaması nedeniyle dengesini kaybeden Çıtık, önce 14'üncü kata, buradaki filenin kopması üzerine de 5'inci kata düştü.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Çıtık'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemenin ardından Zikrullah Çıtık'ın cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Kaynak: DHA

# sağlık, ilgili, çalışan

24 May 2024 - 17:09 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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