İnşaatta feci kaza! 17'inci kattan aşağıya düştü

17 katlı binanın inşaatında çalışan Zikrullah Çıtık, en üst katta balkon kenarlarındaki kalıp malzemelerini sökerken dengesini kaybetti. Üzerinde bulunduğu platformun yerinden oynaması nedeniyle dengesini kaybeden Çıtık, önce 14'üncü kata, buradaki filenin kopması üzerine de 5'inci kata düştü.
OLAY YERİNDE CAN VERDİ
Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Çıtık'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemenin ardından Zikrullah Çıtık'ın cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.