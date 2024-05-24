24 May 2024 - 17:09- Ekonomi G:

Cem Küçük’ten emeklilere ek zam MÜJDESİ! “Maaşlar 15 bin TL olacak”

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Gazeteci Cem Küçük canlı yayında 8 milyona yakın emekliyi yakından iliglendiren ek zam ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Küçük, Temmuz ayı itibarıyla emekli maaşlarının 15 bin TL’ye yükseleceğini belirtti.

Cem Küçük’ten emeklilere ek zam MÜJDESİ! “Maaşlar 15 bin TL olacak” mask
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En düşük emekli maaşının 15 bin TL’ye yükselmesi, birçok emeklinin alım gücünü artırarak ekonomik refahlarını yükseltmeye yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Ayrıca, 3 yıllık anlaşmalı bankaların emeklilere yönelik promosyonları da bu süreçte dikkate alınmalı. Promosyonlar 15 bin TL’den başlayacak ve alt sınır 7.500 TL ile 10 bin TL arasında olacak.

# Bir, Olacak, bin, en düşük

24 May 2024 - 17:09 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

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