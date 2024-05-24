Cem Küçük’ten emeklilere ek zam MÜJDESİ! “Maaşlar 15 bin TL olacak”

En düşük emekli maaşının 15 bin TL’ye yükselmesi, birçok emeklinin alım gücünü artırarak ekonomik refahlarını yükseltmeye yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Ayrıca, 3 yıllık anlaşmalı bankaların emeklilere yönelik promosyonları da bu süreçte dikkate alınmalı. Promosyonlar 15 bin TL’den başlayacak ve alt sınır 7.500 TL ile 10 bin TL arasında olacak.