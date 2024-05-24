Cem Küçük’ten emeklilere ek zam MÜJDESİ! “Maaşlar 15 bin TL olacak”

En düşük emekli maaşının 15 bin TL’ye yükselmesi, birçok emeklinin alım gücünü artırarak ekonomik refahlarını yükseltmeye yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.
Ayrıca, 3 yıllık anlaşmalı bankaların emeklilere yönelik promosyonları da bu süreçte dikkate alınmalı. Promosyonlar 15 bin TL’den başlayacak ve alt sınır 7.500 TL ile 10 bin TL arasında olacak.
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.