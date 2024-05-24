24 May 2024 - 16:55- Asayiş G:

Yine kadına şiddet! Eşini dövüp cinsel saldırıda bulundu; mağazaya sığındı

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Kadına şiddet olayları bitmiyordu. Eskişehir’de eşine eziyet ederek dövdüğü ve cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan Nevzat Ç. (39), çıkarıldığı mahkeme tarafından ‘eşe karşı eziyet, kasten yaralama ve cinsel saldırı’ suçundan tutuklandı

Yine kadına şiddet! Eşini dövüp cinsel saldırıda bulundu; mağazaya sığındı mask
Yine kadına şiddet! Eşini dövüp cinsel saldırıda bulundu; mağazaya sığındı
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Odunpazarı ilçesi 71 Evler Mahallesi’nde oturan 2 çocuk annesi Şükran Ç., önceki gün evden çıkıp kent merkezindeki bir alışveriş merkezine gitti. Burada bir dükkana sığındığı belirtilen Şükran Ç., ihbar üzerine gelen polis ekipleri tarafından sağlık kontrolünden geçirildi. Vücudunda morluklar olduğu tespit edilen Şükran Ç., Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddet Suçları Bürosu’nda eşi Nevzat Ç.’nin kendisine eziyet ettiğini, sürekli dövdüğünü ve cinsel saldırıda bulunduğunu söyledi.

9 YILDIR ŞİDDET GÖRDÜĞÜNÜ SÖYLEDİ

9 yıldır aynı eziyeti çektiği için evden kaçtığını anlatan Şükran Ç.’nin ifadesi üzerine eşi Nevzat Ç. hakkında gözaltı kararı verildi. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yakaladığı Nevzat Ç. suçlamaları kabul etmedi. Nevzat Ç., savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından ‘eşe karşı eziyet, kasten yaralama ve cinsel saldırı’ suçlarından tutuklanarak cezaevine konuldu.

Yine kadına şiddet! Eşini dövüp cinsel saldırıda bulundu; mağazaya sığındı

Kaynak: DHA

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24 May 2024 - 16:55 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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