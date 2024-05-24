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Bakan Yumaklı: 1,2 milyar lira tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerin hesaplarına aktarıyoruz

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TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 1 milyar 221 milyon 785 bin TL tarımsal destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesabına aktarıldığını açıkladı. Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından ...

Bakan Yumaklı: 1,2 milyar lira tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerin hesaplarına aktarıyoruz mask
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TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 1 milyar 221 milyon 785 bin TL tarımsal destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesabına aktarıldığını açıkladı.

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "1 milyar 221 milyon 785 bin TL tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" dedi.

Yumaklı, destekleme ödemesinin 1 milyar 199 milyon 293 bin 160 TL'sinin Hububat-Baklagil ve Dane Mısır Fark Ödemesi Desteği, 22 milyon 44 bin 840 TL'sinin Kırsal Kalkınma Yatırım Desteği, 447 bin TL'sinin Hastalıktan Ari İşletme Desteği kalemlerinden oluştuğunu bildirdi.

24 May 2024 - 16:52 DHA Ankara- Gündem

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