Ünlü oyuncu Demet Özdemir, Müge Anlı'ya çıktı!

Özel hayatı, sosyal medya paylaşımları ve başarılı oyunculuğu ile son dönemin en dikkat çeken isimlerinden biri olan Demet Özdemir her adımıyla olay oluyor.
CANLI YAYINA ÇIKTI
Ünlü oyuncu şimdi de Müge Anlı'nın hafta içi her gün ekrana gelen programına çıktı. Demet Özdemir'i canlı yayında görenler çok şaşırdı. Özdemir, Müge Anlı'nın iyilik kampanyasına katıldı ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere 4 adet akülü tekerlekli sandalye bağışladı.
Müge Anlı "Zaten çok seviyordum, sevgim katlandı" dediği Özdemir'in programın sıkı bir takipçisi olduğunu ve tüm konulara hakim olduğunu da dile getirdi.
GÖNÜLLERİ FETHETTİ
Müge Anlı'nın teşekkürlerini ilettiği Demet Özdemir, örnek hareketi ile bir kez daha gönülleri fethetti. Ünlü isme sosyal medyada; 'Helal olsun' yorumları yapıldı.
Kaynak: MYNET
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.