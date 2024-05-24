24 May 2024 - 16:40- Magazin G:

Ünlü oyuncu Demet Özdemir, Müge Anlı'ya çıktı!

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Ünlü oyuncu Demet Özdemir, Müge Anlı'nın programına gelerek iyilik kampanyasına katıldı. Özdemir'i ekranlarda görenler ise çok şaşırdı.

Ünlü oyuncu Demet Özdemir, Müge Anlı'ya çıktı! mask
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Özel hayatı, sosyal medya paylaşımları ve başarılı oyunculuğu ile son dönemin en dikkat çeken isimlerinden biri olan Demet Özdemir her adımıyla olay oluyor.

CANLI YAYINA ÇIKTI

Ünlü oyuncu şimdi de Müge Anlı'nın hafta içi her gün ekrana gelen programına çıktı. Demet Özdemir'i canlı yayında görenler çok şaşırdı. Özdemir, Müge Anlı'nın iyilik kampanyasına katıldı ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere 4 adet akülü tekerlekli sandalye bağışladı.

Ünlü oyuncu Demet Özdemir, Müge Anlı'ya çıktı!

Müge Anlı "Zaten çok seviyordum, sevgim katlandı" dediği Özdemir'in programın sıkı bir takipçisi olduğunu ve tüm konulara hakim olduğunu da dile getirdi.

GÖNÜLLERİ FETHETTİ

Müge Anlı'nın teşekkürlerini ilettiği Demet Özdemir, örnek hareketi ile bir kez daha gönülleri fethetti. Ünlü isme sosyal medyada; 'Helal olsun' yorumları yapıldı.

Kaynak: MYNET

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24 May 2024 - 16:40 - Magazin

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