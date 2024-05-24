24 May 2024 - 16:38- Gündem G:

23 gündür kayıp olarak aranıyordu! Nehirde cesedi bulundu

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Artvin'de 23 gündür kayıp olarak aranan yaşlı adamın, nehirde cesedi bulundu.

23 gündür kayıp olarak aranıyordu! Nehirde cesedi bulundu mask
23 gündür kayıp olarak aranıyordu! Nehirde cesedi bulundu
23 gündür kayıp olarak aranıyordu! Nehirde cesedi bulundu
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Artvin’in Şavşat ilçesinde, kendisinden 23 gündür haber alınamayan Sıddık Gögercin’in (76) Çoruh Nehri’nde cansız bedeni bulundu.

23 gündür kayıp olarak aranıyordu! Nehirde cesedi bulundu

Şavşat ilçesinde, 2 Mayıs’ta doktora gideceğini belirterek evinden ayrılan Sıddık Gögercin, geri dönmedi. Gögercin’in ailesi, durumu AFAD ve jandarmaya bildirdi. Ancak ekiplerin, arama çalışmalarında sonuç alınamadı.

23 gündür kayıp olarak aranıyordu! Nehirde cesedi bulundu

Bugün sabah saatlerinde Artvin-Şavşat kara yolunun yaklaşık 30'uncu kilometresi Ortaköy mevkisindeki Çoruh Nehri'nde ceset gören vatandaşlar, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, sağlık, jandarma ve Çoruh Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin incelemelerinde, göldeki kişinin Sıddık Gögercin olduğunu belirlendi. Sıddık Gögercin’in cansız bedeni, ekipler tarafından botlarla kıyıya çıkarıldı. Gögercin'in cenazesi, otopsi için Artvin Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

23 gündür kayıp olarak aranıyordu! Nehirde cesedi bulundu

Kaynak: DHA

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24 May 2024 - 16:38 DHA Artvin- Gündem

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