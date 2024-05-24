Bakanlık açıkladı! Side Antik Kenti'nde yeni mozaik zemin keşfedildi

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Geleceğe Miras Projesi kapsamında Side Antik Kenti'nde yürütülen kazı ve restorasyon çalışmalarında milattan önce 2'nci yüzyıla ait mozaik zemin keşfedildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, " Türkiye'nin tarihi ve kültürel mirasını korumak, arkeolojik alanları araştırmak ve bu zenginlikleri yerel ve uluslararası düzeyde tanıtmak amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Geleceğe Miras projesi kapsamında Side Antik Kenti'nde 2023 yılında başlatılan kazı ve restorasyon çalışmaları, yeni keşifler ve eşsiz bulguları gün ışığına çıkarıyor. Kent kapısı ve kara surlarının ardında yer alan Anıtsal Çeşme bölgesinde devam eden restorasyon ve arkeolojik çalışmalar, tarihin tozlu sayfalarından önemli bulguları ortaya çıkarıyor. Anıtsal Çeşme'nin arkasındaki su kemerlerinin keşfiyle genişletilen kazı alanında, şairlere ilham kaynağı olan epik şiirin esin perisi Kalliope'nin muhteşem detaylarla betimlendiği bir mozaik zemin bulundu. Milattan önce 2'nci yüzyıla tarihlenen bu zemin, antik sanatın ve mitolojinin etkileyici birleşimini sergiliyor. Mozaik zeminin bulunduğu alandaki duvarlarda, dönemin estetik anlayışını ve sanatsal zenginliğini gözler önüne seren freskler de keşfedildi. Bulunan mozaik zemin, Side Antik Kenti'nin tarihine dair yeni bilgiler sunarken, bölgedeki arkeolojik çalışmaların daha pek çok sırrı açığa çıkaracağına dair umutları güçlendiriyor" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA