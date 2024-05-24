Antalya'da kendisini avukat olarak tanıttı! 9 Milyon dolandırdı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, kendisini avukat olarak tanıtıp, adliyede teminat dosyalarının olduğunu, istemeleri durumunda kendilerine temlik edeceğini, bu işten yüksek kar elde edeceklerini söyleyerek 6 ayrı müştekiyi yaklaşık 9 milyon lira dolandırdığı ileri sürülen şüpheli S.C. yakalandı.
Şüphelin evinde yapılan aramada, suç aleti olduğu değerlendirilen dizüstü bilgisayar, cep telefonu ve sim kartına el konuldu.
Gözaltına alınan şüpheli, çıkartıldığı adli makamlarca "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklandı.
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.