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Antalya'da kendisini avukat olarak tanıttı! 9 Milyon dolandırdı

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Antalya'da kendini avukat olarak tanıtarak 6 kişiyi 9 milyon lira dolandırdığı iddia edilen kişi tutuklandı.

Antalya'da kendisini avukat olarak tanıttı! 9 Milyon dolandırdı mask
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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, kendisini avukat olarak tanıtıp, adliyede teminat dosyalarının olduğunu, istemeleri durumunda kendilerine temlik edeceğini, bu işten yüksek kar elde edeceklerini söyleyerek 6 ayrı müştekiyi yaklaşık 9 milyon lira dolandırdığı ileri sürülen şüpheli S.C. yakalandı.

Şüphelin evinde yapılan aramada, suç aleti olduğu değerlendirilen dizüstü bilgisayar, cep telefonu ve sim kartına el konuldu.

Gözaltına alınan şüpheli, çıkartıldığı adli makamlarca "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA

# Antalya, avukat, Nitelikli Dolandırıcılık, Şüpheli, Yüksek

24 May 2024 - 16:24 AA Antalya- Gündem

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