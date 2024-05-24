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Eski Başkana 'travesti' hakaretine 2 yıl hapis istemi

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Eski Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'na sosyal medya hesabından 'travesti' diyerek hakaret ettiği iddia edilen İrfan C. (39) hakkında 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Eski Başkana 'travesti' hakaretine 2 yıl hapis istemi mask
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İrfan C. iddiaya göre, 2 Ekim 2022'de o dönem Kayserispor başkanı olan Berna Gözbaşı'na yönelik sosyal medya hesabından fotoğrafının altına "Travesti" diye yorum yaptı. Şikayet üzerine İrfan C. hakkında, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma yürütülerek iddianame düzenlendi ve 'sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret' suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

PİŞMAN OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Kayseri 13'üncü Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede ifadesine de yer verilen şüpheli İrfan C., söz konusu yorumu kendisinin yaptığını ve pişman olduğunu söyledi. Sanık İrfan C., önümüzdeki günlerde ilk kez hakim karşısına çıkacak. (DHA)

Kaynak: DHA

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24 May 2024 - 16:19 - Gündem

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