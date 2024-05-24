- Asayiş

Öğrenciler apar topar hastaneye kaldırıldı

ABONE OL Google News Sayfamız

Isparta'da bir lisede öğrenciler zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Bir lisenin yatılı pansiyonunda kalan 47 öğrenci, akşam yemeğinde yedikleri tavuktan zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye başvurdu. 45'i taburcu edilen öğrencilerden 2'sinin tedavisi sürüyor.

Öğrenciler apar topar hastaneye kaldırıldı mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Gül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yatılı pansiyonunda kalan öğrencilerden 47'si, dün akşam yedikleri tavuktan sonra mide bulantısı, kusma, baş dönmesi şikayetiyle hastanelere başvurdu. Öğrencilerden 25'i Isparta Şehir Hastanesi'ne, 22'si hastanede edaviye alındı. 45 öğrenci tedavilerinin ardından taburcu edilirken, 2 öğrencinin tedavisinin devam ettiği öğrenildi. 

Kaynak: DHA

# devam

24 May 2024 - 16:13 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Ölüm tehditleri alıyordu! Sinan Ateş'in eşi ile ilgili flaş gelişme... mask
Ölüm tehditleri alıyordu! Sinan Ateş'in eşi ile ilgili flaş gelişme...
Korkunç cinayet ortaya çıktı: Annemin yanışını gülümseyerek izledi mask
Korkunç cinayet ortaya çıktı: Annemin yanışını gülümseyerek izledi
Korkunç kaza! Kontrolden çıkan tır otomobille çarpıştı mask
Korkunç kaza! Kontrolden çıkan tır otomobille çarpıştı
Bir kadına şiddet vakası daha! Boşanma aşamasındaki eşine cam şişeyle saldırdı mask
Bir kadına şiddet vakası daha! Boşanma aşamasındaki eşine cam şişeyle saldırdı
Kırmızı bültenle aranan 2 DEAŞ'lı yakalandı mask
Kırmızı bültenle aranan 2 DEAŞ'lı yakalandı
Antalya'da halk otobüsünde korku dolu anlar! İnmek isterken bacağı tekerin altında kaldı mask
Antalya'da halk otobüsünde korku dolu anlar! İnmek isterken bacağı tekerin altında kaldı
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber