RENAULT SIFIR ARAÇ KAMPANYASI! Megane Sedan 250 bin TL indirimle!

Renault’un cazip kampanyasıyla sıfır kilometre 2024 model Megane Sedan sahibi olmak artık çok kolay. 200.000 TL kredi imkanı, %0 faiz oranı ve 12 aylık vade seçeneğiyle aylık ödemeleriniz 16.667 TL’ye kadar düşüyor.
Bu kampanya kapsamında Megane Sedan Icon modelinin fiyatı, 1.469.000 TL’den başlayan fiyatlarla sunuluyor. Ancak bu fırsat sınırlı sayıda 2024 model yılı için geçerli, kasko ve trafik sigortası fiyata dahil değil.
Renault’un Mayıs ayı kampanyası Renault Finans’tan kredi kullanımıyla geçerli olup, tüm Megane Sedan versiyonları için bireysel müşterilere sunulmaktadır. Bu fırsatı kaçırmayın, hemen Renault yetkili satıcılarından detaylı bilgi alabilirsiniz!
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.