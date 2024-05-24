Alanya dostu merhum Baltacıoğlu'nun anıları kitap oldu

TÜRK voleybolunda ilk defa yurt dışına transfer olmuş oyuncu olarak tarihe geçen, 2022 yılında kaybettiğimiz efsane isim merhum Dünya Baltacıoğlu’nun anıları, kız kardeşi ve Altınyurt Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Tansı Yıldırımer tarafından kitap haline getirildi.

Kitapların satışından elde edilen gelir, Altınyurt Spor Kulübü’ne bağış olarak değerlendirilecek.

Şu an sadece Altınyurt Spor Kulübü tarafından satışı yapılan kitabı almak için, Altınyurt Spor Kulübü’nün 0553 658 79 69 numaralı WhatsApp numarasına adınızı, soyadınızı ve adresinizi bildirdikten sonra, aşağıdaki banka hesabına 300 TL göndermeniz veya kredi kartı bilgilerinizi paylaşarak ödeme yapmanız yeterli olacak. Kitabınız ödemeniz hesaba geçtiği gün adresinize PTT Kargo ile gönderilecek.

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ALTINYURT SPOR KULÜBÜ

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29 Aralık 2022 tarihinde aramızdan ayrılan, Türk voleybol tarihine imzasını atmış, Milli Voleybolcu, spor insanı Dünya Baltacıoğlu’nun hayatını kardeşi Tansı Yıldırımer kaleme aldı.

Altınyurt Spor Kulübü adına yayınlanan biyografide Baltacıoğlu'nun sporculuğunun yanı sıra ağabeyliği, arkadaşlığı, esprili yönleri de anlatılmakta. Tansı Yıldırımer kitabı neden yazdığını şöyle açıklıyor:

"Dünya kendini hiçbir zaman ön plana çıkarmayan bir kişilikti. Başarılı bir sporcu olmasına rağmen voleybolu bırakırken bir jübile bile yapmadı. Ben de hiç değilse onu yakından tanıyamayanlar, tanıyıp da her yönünü bilmeyenler okusunlar, Dünya’yı tanısınlar, gençler kendine örnek alsın, benden sonra da bu anılar uçup gitmesin diye anılarımızı yazmaya başlamıştım. Sonrasında arkadaşlarımın teşviki ile bu kitap ortaya çıktı. Umarım keyifle okunur. Kitabın tüm geliri amacı genç sporcular yetiştirmek olan 65 yıllık bir spor kulübü Altınyurt’a kalacaktır. Kitap, kulübün sosyal medya sayfalarından veya 0553 658 7969 nolu telefondan siparişle temin edilebilir."

PLAJ VOLEYBOLUNUN BABASIYDI

Dünya Baltacıoğlu, Alanya'nın spor şehri olmasında büyük emek sahibi olan bir isimdi. Yıllarca Alanya'da spor organizasyonları yapan Baltacıoğlu, Alanya'da uluslararası beach volley (plaj voleybolu) organizasyonlarını başlatan ve sürdüren isimdi.

HİLMİ TOKUŞ ÇAĞRIDA BULUNMUŞTU

Merhum Dünya Baltacıoğlu'nun vefatının ardından Alanya’daki yakın dostlarından, İsveç Alanya Fahri Konsolosu, turizmci Hilmi Tokuş, Alanya’daki yöneticilere seslenmiş ve kentin spor alanında tanınması için önemli hizmetleri olan Baltacıoğlu’nun adının Alanya’daki bir parka ya da spor tesisine verilmesini önermişti. Tokuş, "1996 yılında yerel yönetimin, turizmcilerin ve sivil toplum kuruluşlarının yoğun çabasıyla Alanya’da, Damlataş Plajı’nda yapılan Dünya Voleybol Şampiyonası’nın baş mimarlarından ve yıldızlarından biri de merhum Dünya Baltacıoğlu idi. O dönem Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Plaj Voleybolu Dünya Konseyi’nde görevliydi. Alanya’nın sportif manada tanıtılması için desteğini o günden beri hiç esirgemedi. Türkiye çapında pek çok büyük turizm kentinin yoğun baskılarına rağmen çok sayıda yerel, bölgesel ve uluslarası turnuvanın Alanya’da yapılması için seferber oldu. Ne yazık ki onu en verimli çağında, genç denilebilecek bir yaşta kaybettik. Alanya vefalı bir şehirdir. Bu nedenle değerli dostumuz Dünya Baltacıoğlu’nun isminin Alanya’daki bir parkta ya da bir spor alanında yaşatılması gerektiğini düşünüyorum" demişti.

DÜNYA BALTACIOĞLU KİMDİR?

İstanbul’da 1955 yılında doğan ve profesyonel voleybol kariyerine Altınyurt’ta başlayan Dünya Baltacıoğlu, sırasıyla Vinylex İstanbul, Eczacıbaşı, Birra Taxis Chieti, Allegrino Lanciano, Arçelik, Fenerbahçe ve Galatasaray formalarını giydi. Türkiye'yi 4 yıl İtalya’da temsil etti. İtalya’da oynayan ilk Türk ünvanına sahip milli voleybolcu Baltacıoğlu, oyunculuk kariyerini 1991-1992 sezonunda noktaladı. Aktif sporu bıraktıktan sonra da sporun içinde kaldı, plaj voleybolunu Türkiye’ye getirip gelişmesine katkıda bulundu, aynı zamanda spor medyasında da görev aldı. Vefat ettiğinde sportif organizasyonlar yapan bir firmada çalışırken, Altınyurt Spor Kulübü başkanlığını da yürütmekteydi. Baltacıoğlu, Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Plaj Voleybolu Dünya Konseyi'nde de görev aldı. (Mazlume GÖKTAŞ)