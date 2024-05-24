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Cudi Dağı'nda, Anadolu parsı ve sırtlanın karşı karşıya geldiği anlar termal kamerada

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ŞIRNAK'ta Cudi Dağı bölgesinde Anadolu parsı ile sırtlanın karşı karşıya geldiğin anlar, termal kameraya yansıdı.Silopi ilçesi Cudi Dağı bölgesinde Anadolu parsı ve sırtlan karşı karşıya...

Cudi Dağı'nda, Anadolu parsı ve sırtlanın karşı karşıya geldiği anlar termal kamerada mask
Cudi Dağı'nda, Anadolu parsı ve sırtlanın karşı karşıya geldiği anlar termal kamerada
Cudi Dağı'nda, Anadolu parsı ve sırtlanın karşı karşıya geldiği anlar termal kamerada
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ŞIRNAK'ta Cudi Dağı bölgesinde Anadolu parsı ile sırtlanın karşı karşıya geldiğin anlar, termal kameraya yansıdı.

Silopi ilçesi Cudi Dağı bölgesinde Anadolu parsı ve sırtlan karşı karşıya geldi. O anlar, termal kameraya yansıdı. Görüntülerde Anadolu parsının yüksek bir yere çıkıp sırtlanı seyrettiği ve saldırı pozisyonu aldığı ve sırtlanın da Anadolu parsına baktığı görülüyor.

Kameraya yansıyan başka bir görüntüde de 3 su samurunun su yatağına doğru koşarak yüzdükleri görüldü.

Silopi Kaymakamı Cihat Koç, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir yanda ülkemizde bugüne kadar aynı karede hiç görüntülenmemiş olan Anadolu parsı ve sırtlan arasında yaşanan gergin anlar, diğer yanda su samurlarının neşeli oyunları. Cudi Dağı'nın Silopi'ye bakan yamaçlarında kameralara takılanlar…" ifadelerini kullandı.

24 May 2024 - 15:52 DHA - Gündem

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