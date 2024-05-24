Ankara'da kuvvetli sağanak; yollar göle döndü, araçlar arızalandı

Sel suyunun yokuştan aşağı sürüklediği çocuklar, yan yoldan çıkan bir cipin altından geçip, caddenin kenarında park halindeki ticari aracın altına girdi. Çocukları fark eden çevredekiler, yardıma koştu. Çocuklardan birisi hemen kurtarılırken, aracın altında sıkışan diğer çocuk yaklaşık 5 dakika süren uğraş sonucu çıkarıldı. Baygın halde aracın altında çıkarılan çocuğa ilk müdahaleyi de yine vatandaşlar yaptı. İki kardeş, daha sonra çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çocukların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Öte yandan çocukların suda sürüklenmesi ve kurtarma çalışması cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Görgü tanıklarından Hakan Özdemir, yoğun yağmurun ardından sel suyunun geldiğini söyleyerek, "Kamerayla izlerken çocukların geldiğini gördük. Hemen yardıma koştuk. Birin erken aldık, diğerini sonra çıkarttık. Baygın haldeydi. Kalp masajı yaptık, kendine geldi, ambulansla hastaneye gönderdik" dedi.
Diğer görgü tanığı Özlem Şimşek de yağışı izlerken çocukların sele kapıldığını gördüklerini söyleyerek, "Yan yoldan araba çıktı. Biz önce çocukların önüne bariyer oluyor sandık. Ama araba onların üzerinde geçti. Koştuk, erkek çocuğu kucakladım hemen. Diğeri arabanın altında kaldı. Selle gelen parçalarla birlikte sıkıştı. Yaklaşık 7 dakika uğraştık, çıkardık. Kendinde değildi. Kalp masajı yaptık, kendine geldi" diye konuştu.
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.