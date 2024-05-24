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Antalya'da bir garip olay: Rus ev sahibi kiracısını çıkaramayınca bodrumda yaşamaya başladı

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Antalya’da 10 yıl önce satın aldığı evini kiraya veren Rus vatandaşı Zhanna Khudiakova, kiracısı evi terk etmeyince yaklaşık 2 yıldır aynı binanın depo katında yaşamını sürdürmeye çalışıyor. Khudiakova hukuki sürecin işlediği davanın sonuçlanmasını bekliyor. Bodrumda korku içinde yaşadığını söyleyen ev sahibi "Geceleri yatarken yanımda bıçak taşıyorum" dedi. Ev sahibi kiracısı için "Kendisi 5 bin 700 lira kira ile eşyalı dairede rahat rahat yaşıyor" ifadelerini kullandı.

Antalya'da bir garip olay: Rus ev sahibi kiracısını çıkaramayınca bodrumda yaşamaya başladı mask
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10 yıl önce Antalya’nın Konyaaltı ilçesinden dubleks bir daire alan Rus vatandaşı Zhanna Khudiakova, yaklaşık 2 yıl önce yaşamını Türkiye’de sürdürmeye karar vererek Antalya’ya geldi. Ancak emlakçı aracılığıyla kiraya verdiği evindeki kiracı kontrat evi boşaltmadı. Bunun üzerine Khudiakova konuyu yargıya taşıdı ve 1 yıl süren dava sonucu mahkeme kiracının evi tahliye etmesine karar verdi. Ancak mahkemenin verdiği tahliye kararı istinafa taşındı.

KİRACISI LÜKS İÇİNDE, KENDİSİ DEPODA YAŞIYOR
1.5 yılı geçen süredir evin tahliyesi için hukuk mücadelesi veren Zhanna Khudiakova, kiracısı dubleks dairede yaşamını sürdürürken kendisi ise aynı binanın bodrumunda bulunan ve diğer apartman sahiplerinin depo olarak kullandığı alanda hayatını sürdürmeye çalışıyor. Khudiakova, kiracısının evi boşaltmakta direndiğini ve kendisinin de Türkiye’deki hukuk sistemini bilmediği için sürecin uzadığını belirtti. Khudiakova, ‘Ben yalnız bir kadınım, korkudan geceleri bodrumda yatarken yanımda bıçak taşıyorum” dedi.

"KENDİSİNİ 5 BİN 700 LİRA KİRA İLE RAHAT RAHAT YAŞIYOR, BEN BURADA ZORLUK ÇEKİYORUM, AKŞAMLARI KORKU İÇERİSİNDEYİM”
Uzun süredir devam eden dava süreci nedeniyle ihtiyacı olmasına rağmen tapulu dairesinde yaşayamadığını belirten Khudiakova, “Davamız hala devam ediyor. 1.5 yıldır apartmanın deposunda yaşıyorum. Su, elektrik, mutfak, tuvalet, banyo yok. Kendisini 5 bin 700 lira kira ile eşyalı dairede rahat rahat yaşıyor. Ben burada zorluk çekiyorum, akşamları korku içerisindeyim” ifadelerini kullandı. 

# türkiye, bin, Bir, için, devam, Antalya, Elektrik

24 May 2024 - 15:08 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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