Garanti BBVA TC kimlik numarasın sonu 0-2-4-6-8 olanlara 10.000 TL ödeme yatırdı

Garanti BBVA, müşterilerine hızlı ve pratik çözümler sunan bankalardan biri olarak öne çıkıyor. TCKN üzerinden ödeme imkanı ile 10.000 TL’ye kadar gelir belgesiz kredi seçeneği sunan banka, acil nakit ihtiyaçlarınızı en kısa sürede karşılamayı hedefliyor. Gelir belgesi sunma zorunluluğunun olmaması, belge toplama derdini ortadan kaldırarak hızlı başvuru yapmanızı sağlıyor.

Garanti BBVA 10 Bin TL Kredi Başvuru Şartları

Garanti BBVA 10 bin TL kredi başvurusu yapmadan önce bazı şartları yerine getirmeniz gerekiyor. İşte başvuru şartları:

T.C. Kimlik Numarası (TCKN): Başvuru yapabilmek için geçerli bir T.C. Kimlik Numarası’na sahip olmanız gerekmektedir.

18 Yaşını Doldurmuş Olmak: Kredi başvurusunda bulunabilmek için 18 yaşını doldurmuş olmanız gerekmektedir.

Kredi Notu: Kredi başvurunuzun olumlu sonuçlanması için kredi notunuzun belirli bir seviyenin üzerinde olması gerekmektedir. Garanti BBVA, kredi notunuzu değerlendirerek başvurunuzu sonuçlandıracaktır.

Garanti BBVA Gelir Belgesiz Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Garanti BBVA 10 bin TL kredi başvurusu oldukça basit ve hızlı bir süreçtir. İşte adım adım başvuru süreci:

Garanti BBVA Mobil veya İnternet Bankacılığı: En kolay başvuru yöntemlerinden biri, Garanti BBVA’nın mobil uygulamasını veya internet bankacılığını kullanmaktır. Uygulamaya veya internet bankacılığına giriş yaptıktan sonra, kredi başvurusu bölümüne giderek gerekli bilgileri doldurmanız yeterlidir.

Şube Başvurusu: Dilerseniz size en yakın Garanti BBVA şubesine giderek de kredi başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Yanınızda T.C. Kimlik Kartı’nızı bulundurmanız yeterlidir.

SMS ile Başvuru: Garanti BBVA, SMS ile başvuru imkanı da sunmaktadır. TCKN ve kredi miktarını belirten bir SMS göndererek başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Bu yöntemle hızlı bir şekilde ön onay alabilirsiniz.

Başvurunuzun Değerlendirilmesi ve Kredi Kullanımı

Başvurunuzun ardından, Garanti BBVA Bankası kredi notunuzu ve diğer bilgilerinizi değerlendirerek başvurunuzu sonuçlandıracaktır. Başvurunuz onaylandığında, kredi tutarınız belirttiğiniz hesaba hızlıca yatırılacaktır. Garanti BBVA TCKN üzerinden ödeme olacak! 10.000 TL’ye kadar gelir belgesiz kredi sayesinde, ihtiyaç duyduğunuz nakit paraya anında ulaşabilirsiniz.

Bu fırsatı kaçırmamak için hemen başvurunuzu yapın ve acil nakit ihtiyacınızı Garanti BBVA’nın avantajlı kredi seçenekleriyle karşılayın!