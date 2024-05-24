- Ekonomi

Şirketlerde iflas dalgası

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TOBB, nisan ayına ilişkin kurulan-kapanan şirket istatistiklerini açıkladı. Verilere göre, nisan ayında 1849 şirket kapandı. Buna göre kapanan şirket sayısı bir önceki aya göre yüzde 10,2, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 29,9 artış gösterdi. 204'ün ilk dört ayında kapanan şirket sayısı ise yüzde 27,4 arttı. TOBB verilerine göre 2024’ün ilk 4 ayında, 2023’ün ilk 4 ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 18 azaldı.

Şirketlerde iflas dalgası mask
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), nisan ayına ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini açıkladı. Verilere göre, nisan ayında kapanan şirket sayısı bir önceki aya göre yüzde 10,2 artışla 1849 oldu. Bir önceki yılın aynı ayına göre kapanan şirket sayısında ise yüzde 29,9 artış görüldü. Ayrıca, 2024'ün ilk dört ayında kapanan şirket sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27,4 artış gösterdi.

KURULAN ŞİRKET SAYISINDA DÜŞÜŞ

Nisanda açılan şirket sayısı bir önceki aya göre yüzde 27,1 azalarak 6 bin 405 oldu. Mart ayında bu sayı 8 bin 783 idi. Nisanda kurulan şirket sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30,2 azalırken, kapanan şirket sayısı yüzde 29,9 artış gösterdi. Nisanda bir önceki aya göre kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 36,4, kooperatif sayısı yüzde 21,7 azaldı. Kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı ise yüzde 32,7, kooperatif sayısı yüzde 21,1 azaldı.

İLK DÖRT AYDA ŞİRKET KAPANIŞLARINDA ARTIŞ

TOBB verilerine göre, 2024'ün ilk dört ayında kurulan şirket sayısı, 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 18,6 azaldı. Aynı dönemde kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 38,8, kurulan kooperatif sayısı ise yüzde 4,4 azaldı. Kapanan şirket sayısı yüzde 27,4, kapanan kooperatif sayısı yüzde 18 arttı. Kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı ise yüzde 19,7 azaldı.

PERAKENDE SEKTÖRÜNDE KAPANIŞLAR DİKKAT ÇEKİYOR

Nisan ayında kapanan şirket ve kooperatiflerin 650'si toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı sektöründe faaliyet gösteriyordu. İmalat sektöründe 251, inşaat sektöründe ise 213 şirket kapandı. Kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin 371'i toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 162'si inşaat, 92'si ise imalat sektöründe faaliyet gösteriyordu.

YABANCI ORTAK SERMAYELİ ŞİRKETLER

Nisan 2024'te 485 yabancı ortak sermayeli şirket kuruldu. Bu şirketlerin 66'sı anonim, 419'u ise limited şirket olarak kaydedildi. Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin yüzde 67,2'si yabancı sermayeli ortaklara aitti. 2024'ün ilk dört ayında kurulan yabancı ortak sermayeli şirket sayısı 2 bin 585 oldu. Bu şirketlerin 316'sı anonim, 2 bin 269'u ise limited şirketti. İlk dört ayda kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin yüzde 64,5'i yabancı sermayeli ortaklara aitti.

ŞİRKETLERİN SEKTÖREL DAĞILIMI

Nisan 2024'te kurulan şirket ve kooperatiflerin 2 bin 108'i ticaret, 901'i inşaat ve 874'ü imalat sektöründe faaliyet gösteriyor. Kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin 283'ü inşaat, 221'i toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 64'ü ise imalat sektöründe yer alıyor. Kurulan 181 kooperatifin 128'i konut yapı kooperatifi, 28'i işletme kooperatifi ve 12'si turizm geliştirme kooperatifi olarak faaliyet gösterecek.

Kaynak: Karar

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24 May 2024 - 14:19 - Ekonomi

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