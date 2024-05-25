Bozuk yollara kaplama yapılacak

Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyatla birlikte fiyat dışı unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir. A. Değerlendirme “fiyat” ile “kalite nitelik” olmak üzere iki kısımda yapılacaktır. A.1. Fiyat puanı (FP) (60 PUAN) Fiyat puanlaması 60 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı sahibi istekli 60 puan alacak olup, diğer isteklilere ait teklif puanları; FP = (Fmin / F) x 60 formülü ile hesaplanacaktır. Hesap sonucu bulunan FP (Fiyat Puanı) değeri virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanacaktır. Bu formülde; FP: İsteklinin fiyat puanı, Fmin: Geçerli teklifler içinden istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı, F: İsteklinin teklif ettiği fiyatı ifade eder. A.2. Kalite Nitelik Puanı (KNP) (40 PUAN) Geçerli teklif veren istekliler için yapılacak olan kalite nitelik puanlaması 40 tam puan üzerinden yapılacak olup puanlamada kullanılacak iş kalemleri tabloda gösterilmiştir. Puanlamada kullanılan her bir iş kalemi için isteklinin teklif ettiği fiyatın; isteklinin toplam teklif fiyatına olan oranı (Y) hesaplanacak ve bu orana göre tabloda belirtilen puanlar verilecektir. Yapılan tüm hesaplarda bulunan değerler virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanacaktır. Kalite nitelik puanlaması için örnek: 3 Sıra numaralı iş kalemi için isteklinin teklif ettiği fiyat: 200.000,00TL olsun, İsteklinin toplam teklif fiyatı( F) : 5.000.000,00 TL olsun, Y (% oran) = (İş kalemi için teklif edilen bedel / F) x 100 = (200.000,00/5.000.000,00) *100 = %4 Aşağıdaki tabloya göre isteklinin iş kalemi için teklif ettiği bedelin toplam teklif bedeline oranı % 28,60 - % 53,12 arasında olmadığı için puan alamayacaktır. Sıra No İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması İsteklinin iş kalemi için teklif ettiği bedelin toplam teklif bedeline oranı en düşük(Eşit) İsteklinin iş kalemi için teklif ettiği bedelin toplam teklif bedeline oranı en yüksek(Eşit) Verilecek Kalite Nitelik Puanı (KNP) 1 Granüler temel yapılması (Reglaj Yapılması, Malzeme ve Nakliye Dahil) 21,32 39,59 12 2 Bitümlü astar tabakası yapılması (Malzeme ve Nakliye Dahil) 17,69 32,85 10 3 Çift tabaka bitümlü sathi kaplama yapılması (Malzeme ve Nakliye Dahil) 28,60 53,12 16 4 Ocak taşından konkasörle kırılmış ve elenmiş 25 mm (1”) temel malzemesi temin edilmesi (Malzeme ve Nakliye Dahil) 1,88 3,50 1 5 Zayıf Zeminin Kazılması (Moloz Nakli Dahil) 0,50 0,94 1 TOPLAM 40 A.3. Toplam puan TP= FP+KNP Toplam puan, fiyat puanı ile kalite nitelik puanının toplamıdır. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, toplam puanı en yüksek olan istekliye ait teklif bedelidir. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin birden fazla istekli tarafından verilmiş olması halinde; Teklif fiyatı daha düşük olan istekli ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenecektir.