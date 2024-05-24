Ölüm tehditleri alıyordu! Sinan Ateş'in eşi ile ilgili flaş gelişme...

31 Aralık 2022'de Ankara'da öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı ve akademisyen Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, geçtiğimiz günlerde eşi gibi kendinin de ölüm tehditleri aldığını söylemişti.

Fatih Altaylı'nın sunduğu Teke Tek programında konuşan Ayşe Ateş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek hayatına yönelik tehditleri açıklamıştı. Ayşe Ateş, eşi Sinan Ateş'in ölümünden sonra kendisinin de hedef alındığını belirterek koruma talebinde bulundu ve tehdit mesajlarına karşı suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

'BENİ DE ÖLDÜRECEKLER'

Programda duygusal ve tedirgin bir şekilde konuşan Ayşe Ateş, "Kapılar arkasında Ayşe Ateş cinayeti planlanıyor. Beni de öldürecekler haberiniz olsun. Sayın Cumhurbaşkanım size sesleniyorum. Beni de öldürecekler" diyerek tehditlerin ne denli ciddi olduğunu vurguladı. Ateş, bu çağrısıyla yetkililerin dikkatini çekmeye çalıştı ve korunma talebinde bulundu.

İKİ YAKIN SİLAHLI KORUMA VERİLDİ

Ayşe Ateş'in tehditler aldığını söylemesinin ardından gazeteci İpek Özbey, Ateş'e iki yakın silahlı koruma verildiğini duyurdu.

NE DEMİŞTİ?

Ayşe Ateş, Sinan Ateş'in ölüm sürecinde yaşananların şimdi kendisi için de başladığını belirtti. Ateş, programda şunları söyledi:

"Bana yönelik tehditler var. Sinan için işlenen süreç şimdi benim için de başladı. Elinde silahlarla, iddianamenin ardından yaptığım açıklamalardan sonra ölüm tehditleri almaya başladım. Tıpkı Sinan'a yapıldığı gibi. Bu tehditlerin hepsi hakkında suç duyurusunda bulunacağım. Bana diyorlar ki 'Sen hedef gösteriyorsun, bizim hedefimiz sensin.' Kapılar arkasında artık Ayşe Ateş cinayeti tasarlanıyor. Ben koruma başvurusunda bulundum. Belli kapılar arkasında konuşulmaya başlanmış."

'KORKUYORUM'

Ateş, yaşadığı korkuyu ve endişeyi dile getirerek, "Korkuyorum. İlan ediyorum, bu ülkenin şerefli emniyet ve yargı mensupları, Sayın Cumhurbaşkanı beni de öldürecekler. Başka diyecek bir sözüm yok" ifadeleriyle programı sonlandırdı. Bu açıklamalar, hem medya hem de kamuoyu tarafından büyük yankı uyandırdı.

EMNİYET VE YARGI MENSUPLARINA ÇAĞRI

Ayşe Ateş, Türkiye'nin şerefli emniyet ve yargı mensuplarına seslenerek koruma talebinde bulunduğunu duyurdu. "Bu tehditleri gören savcı bunların neden yapıldığını anlar herhalde" diyen Ateş, kendisine yöneltilen tehditlerin ciddiyetle ele alınmasını istedi.

Kaynak: Karar