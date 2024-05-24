Ankara'da kuvvetli sağanak; yollar göle döndü, araçlar arızalandı

ANKARA'da etkili olan gök gürültülü kuvvetli sağanak nedeniyle yollar suyla doldu. Arızalanan araçlar yolda kaldı.
Başkent'te öğle saatlerinde gök gürültülü kuvvetli sağanak başladı. Kent merkezinde etkili olan yağış, kısa sürede yaşamı olumsuz etkiledi. Yenimahalle ilçesi Şentepe Mahallesi'nde sürücüler zor anlar yaşarken; bazı otomobiller göle dönen yollarda arızalandı. Karşıyaka Mezarlığı Yolu, yağışta sürüklenen taşlarla kapadı. Etlik Yayla Mahallesi'nde ise sel sularının taşıdığı taşlar cadde ve sokaklarda birikti. Mahalleli, yolu kendi imkanlarıyla açmaya çalıştı.
Ankara'da olumsuz hava koşullarının akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.