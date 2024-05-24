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Ankara'da kuvvetli sağanak; yollar göle döndü, araçlar arızalandı

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ANKARA'da etkili olan gök gürültülü kuvvetli sağanak nedeniyle yollar suyla doldu. Arızalanan araçlar yolda kaldı.Başkent'te öğle saatlerinde gök gürültülü kuvvetli sağanak başladı. Kent mer...

Ankara'da kuvvetli sağanak; yollar göle döndü, araçlar arızalandı mask
Ankara'da kuvvetli sağanak; yollar göle döndü, araçlar arızalandı
Ankara'da kuvvetli sağanak; yollar göle döndü, araçlar arızalandı
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ANKARA'da etkili olan gök gürültülü kuvvetli sağanak nedeniyle yollar suyla doldu. Arızalanan araçlar yolda kaldı.

Başkent'te öğle saatlerinde gök gürültülü kuvvetli sağanak başladı. Kent merkezinde etkili olan yağış, kısa sürede yaşamı olumsuz etkiledi. Yenimahalle ilçesi Şentepe Mahallesi'nde sürücüler zor anlar yaşarken; bazı otomobiller göle dönen yollarda arızalandı. Karşıyaka Mezarlığı Yolu, yağışta sürüklenen taşlarla kapadı. Etlik Yayla Mahallesi'nde ise sel sularının taşıdığı taşlar cadde ve sokaklarda birikti. Mahalleli, yolu kendi imkanlarıyla açmaya çalıştı.

Ankara'da olumsuz hava koşullarının akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.

24 May 2024 - 14:03 DHA Ankara- Gündem

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