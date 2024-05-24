Balkan ülkelerinden üniversiteli gençler, arası arama-kurtarma yarışmasında ter döküyor

EDİRNE'de, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 9 Balkan ülkesinden 161 üniversite öğrencisinin katılımıyla düzenlenen Balkan Ülkeleri Üniversitelerarası Arama Kurtarma Yarışması, 3 gün süren eğitim programının ardından bugün başladı. Trakya Üniversitesi'nin Karaağaç Yerleşkesi'nde kurulan alanda, 15 üniversiteden gelen öğrenciler, 5 etaplık yarışmada dereceye girmek için mücadele ediyor.

Edirne Valiliği Balkan Şehirleri İş Birliği Platformu ev sahipliğinde, kentte bu yıl ilk kez Balkan Ülkeleri Üniversitelerarası Arama Kurtarma Yarışması düzenlendi. 20-26 Mayıs tarihleri arasında Trakya Üniversitesi'nin Karaağaç Yerleşkesi'nde kurulan alanda gerçekleştirilen yarışma öncesi, aralarında Türkiye'nin de olduğu 9 Balkan ülkesindeki 15 üniversiteden gelen 161 öğrenci, 3 günlük eğitime alındı. Türkiye'nin farklı illerinden gelen konusunda uzman AFAD görevlilerince öğrencilere yarışmada karşılaşacakları koordinasyon süreci, enkaza giriş ve enkaz çalışmaları, tırmanma yarışması, çadır kurma ve arazide kayıp arama konularında eğitim verildi. Yarışmaya Yunanistan, Bulgaristan, Arnavutluk, Bosna Hersek, Kosova, Moldova, Kuzey Makedonya, Romanya ile Türkiye'den Trakya, Çanakkale Onsekiz Mart, Tekirdağ Namık Kemal, Kırklareli, Bandırma Onyedi Eylül üniversitelerinden öğrenciler katıldı.

YARIŞMALAR BUGÜN BAŞLADI

Eğitim programının ardından, Türkiye'de ilk kez uluslararası düzeyde düzenlenen organizasyonun 2 gün sürecek ana yarışma programı bugün başladı. Toplam 15 üniversiteden gelen 15 takım koordinasyon süreci, enkaza giriş ve enkaz çalışmaları, tırmanma yarışması, çadır kurma ve arazide kayıp aramadan oluşan 5 etapta hünerlerini sergiliyor.

'AMACIMIZ BİLİNÇLİ, FARKINDALIK OLUŞTURULMUŞ GENÇLER YETİŞTİRMEK'

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Edirne İl Müdürü Elvan Kaya, organizasyonla Balkan ülkeleri arsında olası afet durumunda farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını belirtti. Kaya, "Bu yarışmayı düzenleme amacımız; Balkan ülkelerimizdeki gençlerimizde afet farkındalığı oluşturmak, arama-kurtarmayla temel bilgileri edinmelerini sağlamak. Eğitimlerini bu şekilde yapıp iş birliği ve sosyalleşmelerini sağlamak. İlerleyen günlerde bölgemizde ve Balkan ülkelerinde başımıza gelebilecek afetlerde temel düzeyde bilinçlenmiş, farkındalık oluşturulmuş gençler yetiştirebilmek amacıyla bir proje kapsamında ilkini düzenliyoruz. Türkiye'de ilk kez böyle bir yarışma düzenliyoruz. İnşallah devamlı hale getirme niyetimiz var. AFAD'dan farklı bölgelerden arkadaşlarımızın da yardımıyla 3 gün eğitimlerini verdik, bugün de yarışmalar başladı. Aslında niyetimiz sadece yarışma değil, farkındalık oluşturmak. Yarışma bunun sonucuyla alakalı" dedi.

'KIYASIYA MÜCADELELER GERÇEKLEŞİYOR'

AFAD Kentsel Arama Kurtarma Eğitim Birimi Sorumlusu Serdar Türker de yarışmada takımların dereceye girmek için kıyasıya mücadele ettiğini dile getirdi. Türker, "Yarışma organizasyonu bugün itibarıyla başladı, takımlarımız sahada yarışıyorlar, kıyasıya mücadeleler gerçekleşiyor. Özellikle yapay tırmanış etabında iki takımın rekabetini görmek istediğimiz için de aynı anda iki takım yarışıyor. Değişik etaplarda arkadaşlarımız süre bazında birbirleriyle yarışıyorlar. Organizasyonumuz genel itibarıyla bu şekilde devam edecek, yarışma etapları 2 gün sürecek ve devamında da 26 Mayıs Pazar günü de kapanış törenleriyle katılımcılarımıza ödül töreni düzenleyeceğiz ve ülkelerine göndereceğiz" diye konuştu.

'BİLGİ VE TECRÜBELERİMİZİ PAYLAŞIYORUZ'

Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Derneği Edirne Temsilcisi Tuğberk Emre Aktaş da yarışma sayesinde bilgi ve tecrübelerini Balkanlardan gelen öğrencilerle paylaştıklarını söyledi. Aktaş, "Pazartesi gününden beri misafirlerimizi karşıladık. 9 Balkan ülkesinden çok sayıda üniversite öğrencisi arkadaşlarımız burada. İlk 3 gün eğitim süreçleri vardı, son 3 gün de yarışma süreçleri var. Yarışmacılarımız ilk 3 gün burada temel eğitimlerini aldılar AFAD'ın eğitmenleri tarafından. Son 2 gün de yarışma yapacaklar. Bu yarışmada amacımız afet farkındalığı ve arama kurtarma alanında bilgi verip, tecrübelerimizi paylaşmak" ifadelerini kullandı.

Organizasyonda, dereceye girenlere ödülleri, 26 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek törenle verilecek.