- Ekonomi

Kredi kartında deprem! Gelişmeler endişe verici...

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Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile nisan ayında yapılan toplam ödeme tutarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 107 artarak 1 trilyon 127 milyar TL oldu.

Kredi kartında deprem! Gelişmeler endişe verici... mask
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Bankalararası Kart Merkezi (BKM) tarafından yapılan açıklamaya göre, kartlı ödemelerin 930,4 milyar TL’si kredi kartları ile yapılırken 175,8 milyar TL’sinde banka kartları, 21,6 milyar TL’sinde ise ön ödemeli kartlar kullanıldı.

Kredi kartı ile yapılan ödemelerde önceki yılın aynı dönemine göre büyüme oranı yüzde 120, banka kartı ile yapılan ödemelerde yüzde 56 olurken ön ödemeli kartlar ile yapılan ödemelerde ise bu oran yüzde 130 oldu.

Açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Nisan ayı itibarıyla Türkiye'de kredi kartı sayısı 122,1 milyon, banka kartı sayısı 190,6 milyon ve ön ödemeli kart sayısı 93,7 milyon adet oldu.

2023 yılının Nisan ayı ile kıyaslandığında kredi kartı adedinde yüzde 15’lik, banka kartı adedinde yüzde 8’lik, ön ödemeli kart adedinde ise yüzde 21’lik artış yaşandı.

Toplam kart sayısı ise 406,4 milyon adede ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13 artış gösterdi.

Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile nisan ayında yapılan toplam ödeme adedi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 25 artarak 1,46 milyar adet oldu.

Kartlı ödemelerin 823,6 milyon adedi kredi kartları ile yapılırken 535,6 milyon adedinde banka kartları, 104,3 milyon adedinde ise ön ödemeli kartlar kullanıldı.

Kredi kartları ile yapılan ödeme adetlerinde büyüme oranı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28, banka kartları ile yapılan ödeme adetlerinde yüzde 19 olurken ön ödemeli kartlar ile yapılan ödeme adetlerinde ise bu oran yüzde 43 oldu."

Kaynak: Karar

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24 May 2024 - 13:27 - Ekonomi

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