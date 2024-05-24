Yapı Kredi Bankası’ndan emeklilere özel promosyon kampanyası! Maaşını taşıyana 22.000 TL

Yapı Kredi Bankası, emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilerine çeşitli tutarlarda promosyon ödemeleri yapıyor. Son güncellemelerle birlikte promosyon tutarları şu şekilde belirlendi:

10.000 TL’ye kadar emekli maaşı olanlara: 6.250 TL

10.000 TL – 15.000 TL arası emekli maaşı olanlara: 10.000 TL

15.000 TL – 20.000 TL arası emekli maaşı olanlara: 12.500 TL

20.000 TL ve üzerinde emekli maaşı olanlara: 15.000 TL

Ek Ödemeler ve Özel Jestler

Yapı Kredi Bankası, emekli müşterilerine yalnızca maaş promosyonu sunmakla kalmıyor, aynı zamanda ek ödüllerle de destek oluyor. Emeklilere yönelik sunulan bu ek promosyonlardan yararlanmak için bazı şartlar bulunuyor:

Fatura Ödeme Talimatı: Emekli müşteriler, promosyon sözleşmesini imzaladıktan sonra 60 gün içinde iki yeni fatura ödeme talimatı verirse, maaş miktarına bakılmaksızın 1.500 TL ek nakit ödül alıyorlar.

Kredi Kartı Harcaması: Yapı Kredi Bankası kredi kartlarından herhangi biri ile toplamda 1.000 TL harcama yapan emekli müşteriler, 1.000 TL ek ödül kazanıyor.

Mobil Uygulama Kullanımı: Yapı Kredi Mobil uygulamasını kullanan emekli müşteriler, 500 TL daha ek ödül kazanma imkanı buluyorlar.

Toplamda 18.000 TL Promosyon İmkanı

Yapı Kredi Bankası’nın sunduğu bu avantajlarla, bir emekli müşteri toplamda 3.000 TL ek ödül kazanabiliyor. Emekli maaş promosyonu ile birlikte bu ek ödüller toplandığında, emeklilerin banka hesaplarına 18.000 TL’ye varan tutarlar yatırılabiliyor.

Emekliler İçin Büyük Avantaj

Yapı Kredi Bankası’nın bu özel kampanyası, emeklilere maddi olarak önemli bir destek sağlıyor. Bankanın sunduğu promosyon ödemeleri ve ek ödüller, emekli müşterilerin ekonomik koşullarını iyileştirmeye yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Emekli maaşınızı Yapı Kredi Bankası’na taşıyarak siz de bu avantajlı promosyon fırsatından yararlanabilir ve ek ödüllerle kazancınızı artırabilirsiniz.

Yapı Kredi Bankası’nın emeklilere yönelik sunduğu bu özel kampanya hakkında daha fazla bilgi almak ve başvuru yapmak için bankanın resmi internet sitesini ziyaret edebilir veya en yakın şubesine uğrayabilirsiniz. Bu fırsatı kaçırmamak için hemen başvurun ve avantajlı promosyon ödemelerinden faydalanın.