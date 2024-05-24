Esnafa Erken Emeklilik Müjdesi: Bağ-Kur Prim Gün Sayısı Düşüren Karar Onaylandı

Bağ-Kur’luların prim gün sayısının 9 binden 7 bin 200 güne indirilmesi için hazırlanan yasa teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) torba yasa kapsamında değerlendiriliyor. Bakan Işıkhan, bu düzenlemenin seçim öncesi verilen vaatler arasında yer aldığını ve çalışmaların son aşamaya geldiğini belirtti. Düzenlemenin yasalaşmasıyla birlikte esnaflar, daha erken emekli olma fırsatına sahip olacak.

Prim Gün Sayısı Eşitleniyor

Hurriyet.com.tr yazarı Noyan Doğan, 16 Mayıs 2024 tarihli yazısında yeni düzenlemenin SSK’lılar ile Bağ-Kur’luların prim günlerini eşitleyeceğini ifade etti. Doğan, “Bağ-Kur’luların prim gün sayısı 9 binden 7 bin 200 güne düşecek ama yaş şartı değişmeyecek. Böylece 7 bin 200 prim gün sayısını tamamlayan Bağ-Kurlular kadın ise 58, erkek ise 60 yaşında emekli olacak,” dedi.

Torba Yasa Görüşmeleri Devam Ediyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bağ-Kur’luların prim gün sayısının SSK’lılarla eşitlenmesine yönelik çalışmanın orta vadeli planda olduğunu belirtti. Bu düzenlemenin önümüzdeki iki yıl içinde hayata geçirilmesi planlanıyor. Işıkhan, bu yıl sonuna kadar düzenlemenin tamamlanmasının beklenmediğini ifade etti.

Erken Emeklilik İçin Son Düzlük

TBMM’de ele alınan torba yasa teklifinin onaylanmasıyla birlikte, Bağ-Kur’lu esnaflar için yeni bir dönem başlayacak. Bu düzenleme, esnafların uzun zamandır beklediği erken emeklilik imkanını gerçeğe dönüştürecek. Prim gün sayısının düşürülmesi, esnafların sosyal güvenlik sistemindeki yüklerini hafifletecek ve emeklilik dönemine daha rahat geçiş yapmalarını sağlayacak.

Düzenlemenin Kapsamı

Bağ-Kur 7200 prim gün sayısı düzenlemesinin kapsamı, Esnaf ve Sanatkarlar Odalarına kayıtlı bakkal, kasap, kuaför, ayakkabıcı, berber ve kıraathane sahipleri gibi küçük esnafları kapsayacak. Şirket sahibi olan ve bilanço esasına göre defter tutan büyük işletme sahipleri ise bu düzenlemeden faydalanamayacak.

Bakan Işıkhan’ın Açıklamaları

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, “Bağ-Kur emeklilik düzenlemesi ve ev kadınlarına prim desteği gibi çalışmalar Orta Vadeli Plan’da hayata geçecek. Bu söz mutlaka yerine gelecek ama bütçe disiplininden de uzaklaşmamamız gerekiyor,” dedi. Ayrıca, kademeli emeklilik, 3600 ek gösterge ve SSK-Bağkur prim eşitlemesi gibi birçok düzenlemenin de torba yasa içinde yer alacağını belirtti.

Esnafa Erken Emeklilik ve Sosyal Güvenlik Sistemi

Bağ-Kur 7200 prim gün sayısı düzenlemesi, esnafların emeklilik planlarını yeniden şekillendirecek ve sosyal güvenlik sisteminde önemli bir değişiklik sağlayacak. Bakan Işıkhan’ın açıklamaları, bu önemli düzenlemenin yakın zamanda yürürlüğe gireceğine işaret ediyor. Bu düzenlemeyle birlikte esnaflar, 5 yıl önce emekli olma fırsatına kavuşacak ve sosyal güvenlik sisteminde daha adil bir yapı oluşturulacak.