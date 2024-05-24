Araba muayenesi gelenlere flaş uyarı: TÜVTÜRK sistemi değiştirdi! Muayene randevusu nasıl alınır?

Araç muayenesi, motorlu taşıtların trafiğe çıkacak güvenlikte olup olmadığını belirlemek için yapılan standart bir kontrol işlemidir. TÜVTÜRK istasyonlarında gerçekleştirilen bu muayene, trafik güvenliği ve bireylerin can ve mal güvenliği açısından büyük önem taşır. Araç muayenesi sayesinde araçlardaki mekanik ve elektriksel problemler tespit edilip giderilir, böylece kazaların önüne geçilir ve sigorta kapsamındaki hasarların karşılanması sağlanır.

Muayenede, araçların fren sistemleri, aydınlatma, emniyet kemerleri, hava yastıkları gibi güvenlik aksamları detaylı bir şekilde incelenir. Ayrıca, LPG’li araçların çevreye zarar verip vermediği, aracın lastikleri, şasi bağlantıları, yangın söndürme tüpü ve ilkyardım çantası gibi donanımlar kontrol edilir. Bu kontroller sonucunda tespit edilen eksikliklerin belirli bir süre içinde giderilmesi araç sahiplerinden istenir.

Araç Muayene Randevusu Nasıl Alınır?

Araç muayene randevusu almak için yetkili kuruluş olan TÜVTÜRK’ün çeşitli kanallarını kullanabilirsiniz. İşte adım adım randevu alma süreci:

TÜVTÜRK İnternet Sitesi Üzerinden Randevu Alma:

TÜVTÜRK’ün resmi web sitesine girin.

Araç plaka numarası, ruhsat seri ve numarası, muayene şehrini seçerek “ Devam” butonuna tıklayın.

Açılan ekranda “Genel Muayene ve Muayene Tekrarı” seçeneğini seçin.

Muayene günü ve saatini seçin, randevu özetini inceleyip onaylayın.

e- Devlet Üzerinden Randevu Alma:

e-Devlet sistemine giriş yapın.

TÜVTÜRK sayfasına giderek gerekli bilgileri doldurun ve randevunuzu oluşturun.

Çağrı Merkezi Üzerinden Randevu Alma:

TÜVTÜRK çağrı merkezini 0850 222 88 88 numarasından arayın.

Yetkili personel aracılığıyla randevunuzu oluşturun.

Neden Araç Muayenesi Önemlidir?

Araç muayenesi, trafikte güvenliği sağlamak, çevreye verilen zararları minimize etmek ve araç sahiplerinin olası kazalardan doğacak sigorta taleplerinde sorun yaşamamaları için gereklidir. Zamanında ve eksiksiz yapılan araç muayenesi, araçların uzun ömürlü ve güvenli bir şekilde kullanılmasına katkıda bulunur.

Araç muayene randevusu almak ve detaylı bilgi için TÜVTÜRK’ün resmi web sitesini ziyaret edebilir veya çağrı merkezi ile iletişime geçebilirsiniz. Unutmayın, güvenli bir yolculuk için düzenli araç muayenesi şart!