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Kayseri'de sağanak; yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı

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KAYSERİ'de, etkili olan sağanak nedeniyle yollarda araçlar mahsur kaldı. Ekili tarım arazileri zarar görürken, bir Kur'an kursunu ise su bastı. Kayseri'de sabah saatlerinde başlayan sağanak kent genel...

Kayseri'de sağanak; yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı mask
Kayseri'de sağanak; yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı
Kayseri'de sağanak; yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı
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KAYSERİ'de, etkili olan sağanak nedeniyle yollarda araçlar mahsur kaldı. Ekili tarım arazileri zarar görürken, bir Kur'an kursunu ise su bastı.

Kayseri'de sabah saatlerinde başlayan sağanak kent genelinde etkili oldu. Kuvvetli yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklar ile alt geçitlerde su birikintileri oluştu. Talas ilçesi Yenidoğan Mahallesi Kerkük Bulvarı'nda 3 araç, Kocasinan ilçesi Buğdaylı Mahallesi Şehit Mehmet Erciyes Caddesi alt geçitte 2 araç mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgelere sevk edilen Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve AFAD ekipleri, araç sürücülerini kurtardı. Kocasinan ilçesinde Tanpınar Kur'an Kursu’nu ise su bastı. Öğrenciler, içeride mahsur kaldı. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla Kur’an kursundaki öğrenciler tahliye edildi.

Sağanak ayrıca ekili tarım arazilerine zarar verirken, cadde ve yollarda biriken suların tahliyesi için de ilçe ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri çalışma başlattı.

24 May 2024 - 12:22 DHA Kayseri- Gündem

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