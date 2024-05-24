Apartman dairesinde gaz sızıntısı nedeniyle patlama:1 ölü

BİTLİS'in Tatvan ilçesinde apartman dairesinde gaz sızıntısı nedeniyle meydana gelen patlamada Bayram Yalçın, hayatını kaybetti.
Olay, sabah saatlerinde Tatvan ilçesi Saray Mahallesi Seyhan Sokak’taki Miran Yapı Apartmanı’nda meydana geldi. Apartmanın 5’inci katındaki dairede gaz sızıntısı nedeniyle patlama oldu. Bu sırada evde bulunan Bayram Yalçın hayatını kaybetti. Apartmandakilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis, sağlık ve doğal gaz ekipleri sevk edildi.
Patlama ile ilgili inceleme başlatılırken, Yalçın’ın cenazesi otopsi işlemleri için Tatvan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.