- Gündem

Apartman dairesinde gaz sızıntısı nedeniyle patlama:1 ölü

ABONE OL Google News Sayfamız

BİTLİS'in Tatvan ilçesinde apartman dairesinde gaz sızıntısı nedeniyle meydana gelen patlamada Bayram Yalçın, hayatını kaybetti.Olay, sabah saatlerinde Tatvan ilçesi Saray Mahallesi Seyhan Sokak’t...

Apartman dairesinde gaz sızıntısı nedeniyle patlama:1 ölü mask
Apartman dairesinde gaz sızıntısı nedeniyle patlama:1 ölü
Apartman dairesinde gaz sızıntısı nedeniyle patlama:1 ölü
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

BİTLİS'in Tatvan ilçesinde apartman dairesinde gaz sızıntısı nedeniyle meydana gelen patlamada Bayram Yalçın, hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde Tatvan ilçesi Saray Mahallesi Seyhan Sokak’taki Miran Yapı Apartmanı’nda meydana geldi. Apartmanın 5’inci katındaki dairede gaz sızıntısı nedeniyle patlama oldu. Bu sırada evde bulunan Bayram Yalçın hayatını kaybetti. Apartmandakilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis, sağlık ve doğal gaz ekipleri sevk edildi.

Patlama ile ilgili inceleme başlatılırken, Yalçın’ın cenazesi otopsi işlemleri için Tatvan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

24 May 2024 - 12:22 DHA Bitlis- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Berat Albayrak ilk kez görüntülendi mask
Berat Albayrak ilk kez görüntülendi
Deniz kirliliğine anında müdahale mask
Deniz kirliliğine anında müdahale
Alanya'da bayram denetimleri başlıyor mask
Alanya'da bayram denetimleri başlıyor
Cinayete, trafik kazası süsü vermek isteyen 6 sanıktan biri: Ben, 'Kılına bile dokunmayacaksınız' dedim mask
Cinayete, trafik kazası süsü vermek isteyen 6 sanıktan biri: Ben, 'Kılına bile dokunmayacaksınız' dedim
Son dakika! Genç kız raylara atladı; seferler durdu mask
Son dakika! Genç kız raylara atladı; seferler durdu
Dikici’den kurban bağışı çağrısı mask
Dikici’den kurban bağışı çağrısı
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber