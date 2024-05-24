Edirne’de sahile ölü caretta caretta vurdu

EDİRNE’nin Saros Körfezi’ne kıyısı bulunan Keşan ilçesine bağlı Erikli köyü sahilinde caretta caretta türü ölü deniz kaplumbağası bulundu.
Erikli köyü sahilinde kumsalda yürüyüşe çıkan Ayşe Demir, caretta carettanın karaya vurduğunu gördü. Demir, caretta carettanın hareket etmediğini fark edince, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Keşan Belediyesi ekiplerine haber verdi. Gelen ekipler, kaplumbağanın öldüğünü belirledi.
Ekiplerin, ölü caretta carettayı incelemek için bulunduğu yerden alacağı bildirildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.