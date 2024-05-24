Alanya Belediyesi üniversite öğrencilerini Açık Hava Sineması’nda buluşturdu

Üniversite öğrencilerinin sorun ve taleplerini dinlemek, hayatlarını kolaylaştırmak, kenti yakından tanımalarını sağlamak için Alanya Belediyesi tarafından, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi kampüsünde hizmete açılan Belediye Gençlik Hizmetleri Birimi'nin, geçtiğimiz yıl ilkini gerçekleştirdiği Açık Havada Sinema Festivali adlı etkinliğin ikincisini düzenledi. Kestel Futbol Sahası’nda üniversite öğrencilerine özel olarak yapılan ve üç gün süren programa, Alanya Belediyesi’nin en genç Meclis Üyelerinden İrem Yunusoğlu da katılarak, öğrencilerle birlikte film izledi.
FİLMLER ANKETLE BELİRLENDİ
Üniversite öğrencileri arasında yapılan anketle belirlenen Babam ve Oğlum, Prestij ve Yukarı Bak adlı yerli ile yabancı filmler, futbol sahasında kurulan dev ekranda, 21, 22 ve 23 Mayıs günlerinde gösterime sunuldu. Her akşam binin üzerinde öğrenci, alanda kendileri için hazırlanan minderler ve sandalyelerde yerlerini aldılar. Akşam saatlerinde güneşin batmasının ardından başlayan film keyfiyle öğrenciler, unutulmayacak akşamlar yaşadılar.
ÖĞRENCİLERDEN ALANYA BELEDİYESİ’NE TEŞEKKÜR
Film izlemeye gelen öğrencilere, Alanya Belediyesi tarafından yiyecek, içecek ikram edildi. Ayrıca patlamış mısır ve ikram çeşmesi de ücretsiz olarak alanda yer aldı. Film seyrederken patlamış mısır ve ikramlarla gecelerine renk katan öğrenciler, “Heyecanla beklediğimiz bir etkinlikti. Hafta sonu üç akşam boyunca film izledik ve çok eğlendik. Belediyenin öğrencilerin yanında olması çok sevindirici. Kendimizi yalnız hissetmedik. Özel sektöre muhtaç edilmediğimizi gördük” diyerek Alanya Belediyesi'ne teşekkür ettiler.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.