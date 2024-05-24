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Rekabete Cherry Tiggo Pro 4 modeli ile girdi: İşte muhteşem özellikler ve fiyatı

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Avrupa ve Amerikalı köklü otomotiv şirketlerine kafa tutan Çinli otomotiv devi Cherry Türkiye piyasasında Tiggo modeli ile fırtınalar estiriyor. Tiggo Pro 4 ile inanılmaz özellikler ve fiyatlarla pazara giren Cherry çok iddialı...

Rekabete Cherry Tiggo Pro 4 modeli ile girdi: İşte muhteşem özellikler ve fiyatı mask
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Otomobil kullanıcılarının gözlerini kamaştıran Cherry yeni Tiggo 4 modeli ile payasayı sallayacağa benziyor. İşte o muhteşem özellikler ve fiyatı;

TIGGO Pro 4, 4318 mm uzunluğu ve 1830 mm genişliğiyle oldukça kullanışlı bir iç hacme sahip. Ayrıca, yüksekliği 1670 mm ve aks aralığı 2630 mm ile sağlam bir yapıya sahip. Güvenlik ise araç genelinde ambiyans aydınlatma, LED farlar ve stoplar ile artırılmış durumda.

Teknik olarak, TIGGO Pro 4, 1.5 litrelik turbo benzinli motoruyla yaklaşık 150 beygir güç üretiyor ve 210 Nm tork değeri sunuyor. 9 ileri vitesli CVT şanzımanı ise akıcı bir sürüş deneyimi vaat ediyor. Çeşitli paket seçenekleriyle farklı kullanıcı ihtiyaçlarına uygun çözümler sunan bu model, geniş iç hacmi, güvenli sürüş özellikleri ve çeşitli donanım seçenekleriyle dikkat çekiyor.

Chery TIGGO Pro 4, uygun fiyatıyla göz doldururken, sunduğu teknoloji ve tasarımıyla da beğeni topluyor. Türkiye’deki SUV tutkunlarının yeni favorisi olmaya aday!

# türkiye, Bir, Otomobil

24 May 2024 - 11:25 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

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