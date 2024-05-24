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8 çocuk 20 torun sahibi çift, birlikteliklerinin 60’ncı yılında resmi nikah kıydırdı

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NİĞDE'nin Altunhisar ilçesinde 8 çocuk ve 20 torun sahibi Elmas Sağlam (75) ile Ahmet Erol (86) çifti, 60 yıl sonra resmi nikah kıydırdı.Altunhisar'a bağlı Yakacık köyünde dini nikahla yaşayan E...

8 çocuk 20 torun sahibi çift, birlikteliklerinin 60’ncı yılında resmi nikah kıydırdı mask
8 çocuk 20 torun sahibi çift, birlikteliklerinin 60’ncı yılında resmi nikah kıydırdı
8 çocuk 20 torun sahibi çift, birlikteliklerinin 60’ncı yılında resmi nikah kıydırdı
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NİĞDE'nin Altunhisar ilçesinde 8 çocuk ve 20 torun sahibi Elmas Sağlam (75) ile Ahmet Erol (86) çifti, 60 yıl sonra resmi nikah kıydırdı.

Altunhisar'a bağlı Yakacık köyünde dini nikahla yaşayan Elmas Sağlam ile Ahmet Erol, birlikteliklerinin 60'ncı yılında resmi nikah kıydırmaya karar verdi. Belediyeye başvuran 8 çocuk, 20 torun sahibi çiftin nikahını Altunhisar Belediye Başkanı Neşet Doygun kıydı. Çifte mutluluklar dileyen Doygun, "Çiftin resmi nikahlarını bizzat kıydık. Evlilik yaşamlarında örnek olan çiftin mutlulukları gözlerinden okundu" dedi.

24 May 2024 - 11:13 DHA Niğde- Gündem

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