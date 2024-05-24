- Gündem

Veteriner Hekimler Odası Başkanı: Sokak köpeklerini uyutmak değil, kısırlaştırmak sorunu çözer

ABONE OL Google News Sayfamız

ADANA Veteriner Hekimler Odası Başkanı Nihat Köse, bir ay içinde sahiplendirilemeyen sokak köpeklerinin uyutulacağına dair hazırlık aşamasında olduğu belirtilen yasal düzenlemeye ilişkin, “Bu bir çö...

Veteriner Hekimler Odası Başkanı: Sokak köpeklerini uyutmak değil, kısırlaştırmak sorunu çözer mask
Veteriner Hekimler Odası Başkanı: Sokak köpeklerini uyutmak değil, kısırlaştırmak sorunu çözer
Veteriner Hekimler Odası Başkanı: Sokak köpeklerini uyutmak değil, kısırlaştırmak sorunu çözer
+5
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

ADANA Veteriner Hekimler Odası Başkanı Nihat Köse, bir ay içinde sahiplendirilemeyen sokak köpeklerinin uyutulacağına dair hazırlık aşamasında olduğu belirtilen yasal düzenlemeye ilişkin, “Bu bir çözüm değil. Veteriner hekimler olarak hayvanların uyutulmasını kabul etmemiz mümkün değil. Çözüm için defalarca dile getirdiğimiz şey ise etkin bir kısırlaştırma çalışmasıdır. Sokak hayvanının popülasyonunu ancak bu şekilde azaltabiliriz” dedi.

Son günlerde sokak köpeklerinin toplatılıp belediye barınaklarında internet üzerinden sahiplendirilmeye çalışılacağı, sahiplendirilen köpeklerin çip takılarak takip edileceği ve 30 gün içinde sahiplendirilemeyen köpeklerin ise enjeksiyon ile uyutulacağına dair yasa tasarısının Meclis’in gündemine geleceği ileri sürüldü. Söz konusu yasa tasarısının henüz resmiyet kazanmadığını belirten Adana Veteriner Hekimler Odası Başkanı Nihat Köse, hayvanları yaşatmayı amaç edinmiş bir mesleğin mensubu olarak veteriner hekimlerin köpeklerin uyutulmasını kabul edemeyeceğini söyledi.

‘POPÜLASYONUN AZALMASI İÇİN KISIRLAŞTIRMA GEREK’

Henüz Meclise bir yasa tasarısının gelmediğinin altını çizen Köse, “Tabii bu iddia önemli. Sahiplendirilemeyen köpeklerin uyutulacağı söyleniyor. Bu bir çözüm değil. Veteriner hekimler olarak hayvanların uyutulmasını kabul etmemiz mümkün değil. Çözüm için defalarca dile getirdiğimiz şey ise etkin bir kısırlaştırma çalışmasıdır. Diyelim ki, bir kentte belediye barınaklarına getirilip sahiplendirilemeyen 300 köpek, toplamda bir yılın sonunda ise 3 binden fazla köpek uyutuldu. Bu sayı sokak köpeği sorununu çözmez. Bir an önce tüm belediyelerin barınak kurması ve toplanan sokak köpeklerinin kısırlaştırılmasının yapılması gerek. Sokak hayvanının popülasyonunu ancak bu şekilde azaltabiliriz. Ayrıca bu konuyla ilgili bir yasa tasarısı hazırlanıyorsa sürece mutlaka Türk Veteriner Hekimleri Birliği de dahil edilmelidir" ifadelerini kullandı.

24 May 2024 - 10:57 DHA Adana- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Berat Albayrak ilk kez görüntülendi mask
Berat Albayrak ilk kez görüntülendi
Deniz kirliliğine anında müdahale mask
Deniz kirliliğine anında müdahale
Alanya'da bayram denetimleri başlıyor mask
Alanya'da bayram denetimleri başlıyor
Cinayete, trafik kazası süsü vermek isteyen 6 sanıktan biri: Ben, 'Kılına bile dokunmayacaksınız' dedim mask
Cinayete, trafik kazası süsü vermek isteyen 6 sanıktan biri: Ben, 'Kılına bile dokunmayacaksınız' dedim
Son dakika! Genç kız raylara atladı; seferler durdu mask
Son dakika! Genç kız raylara atladı; seferler durdu
Dikici’den kurban bağışı çağrısı mask
Dikici’den kurban bağışı çağrısı
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber