Veteriner Hekimler Odası Başkanı: Sokak köpeklerini uyutmak değil, kısırlaştırmak sorunu çözer

ADANA Veteriner Hekimler Odası Başkanı Nihat Köse, bir ay içinde sahiplendirilemeyen sokak köpeklerinin uyutulacağına dair hazırlık aşamasında olduğu belirtilen yasal düzenlemeye ilişkin, “Bu bir çözüm değil. Veteriner hekimler olarak hayvanların uyutulmasını kabul etmemiz mümkün değil. Çözüm için defalarca dile getirdiğimiz şey ise etkin bir kısırlaştırma çalışmasıdır. Sokak hayvanının popülasyonunu ancak bu şekilde azaltabiliriz” dedi.

Son günlerde sokak köpeklerinin toplatılıp belediye barınaklarında internet üzerinden sahiplendirilmeye çalışılacağı, sahiplendirilen köpeklerin çip takılarak takip edileceği ve 30 gün içinde sahiplendirilemeyen köpeklerin ise enjeksiyon ile uyutulacağına dair yasa tasarısının Meclis’in gündemine geleceği ileri sürüldü. Söz konusu yasa tasarısının henüz resmiyet kazanmadığını belirten Adana Veteriner Hekimler Odası Başkanı Nihat Köse, hayvanları yaşatmayı amaç edinmiş bir mesleğin mensubu olarak veteriner hekimlerin köpeklerin uyutulmasını kabul edemeyeceğini söyledi.

‘POPÜLASYONUN AZALMASI İÇİN KISIRLAŞTIRMA GEREK’

Henüz Meclise bir yasa tasarısının gelmediğinin altını çizen Köse, “Tabii bu iddia önemli. Sahiplendirilemeyen köpeklerin uyutulacağı söyleniyor. Bu bir çözüm değil. Veteriner hekimler olarak hayvanların uyutulmasını kabul etmemiz mümkün değil. Çözüm için defalarca dile getirdiğimiz şey ise etkin bir kısırlaştırma çalışmasıdır. Diyelim ki, bir kentte belediye barınaklarına getirilip sahiplendirilemeyen 300 köpek, toplamda bir yılın sonunda ise 3 binden fazla köpek uyutuldu. Bu sayı sokak köpeği sorununu çözmez. Bir an önce tüm belediyelerin barınak kurması ve toplanan sokak köpeklerinin kısırlaştırılmasının yapılması gerek. Sokak hayvanının popülasyonunu ancak bu şekilde azaltabiliriz. Ayrıca bu konuyla ilgili bir yasa tasarısı hazırlanıyorsa sürece mutlaka Türk Veteriner Hekimleri Birliği de dahil edilmelidir" ifadelerini kullandı.