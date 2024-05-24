- Asayiş

Alanya’da korkutan kaza! Motosikletle otomobil çarpıştı

ABONE OL Google News Sayfamız

Alanya’da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Alanya’da korkutan kaza! Motosikletle otomobil çarpıştı mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Kaza Mahmutlar Mahallesi’nde meydana geldi. M.M. (26) idaresindeki 34 GIR 057 plakalı otomobil ile M.A.(17) kontrolündeki 07 BJR 069 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü asfalta düşerek yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ambulans ve jandarma sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı sürücüyü Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

# Alanya, ilgili, sağlık, merkezi, eğitim, acil, kaza, Jandarma

24 May 2024 - 10:39 - Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Korkunç kaza! Kontrolden çıkan tır otomobille çarpıştı mask
Korkunç kaza! Kontrolden çıkan tır otomobille çarpıştı
Bir kadına şiddet vakası daha! Boşanma aşamasındaki eşine cam şişeyle saldırdı mask
Bir kadına şiddet vakası daha! Boşanma aşamasındaki eşine cam şişeyle saldırdı
Kırmızı bültenle aranan 2 DEAŞ'lı yakalandı mask
Kırmızı bültenle aranan 2 DEAŞ'lı yakalandı
Antalya'da halk otobüsünde korku dolu anlar! İnmek isterken bacağı tekerin altında kaldı mask
Antalya'da halk otobüsünde korku dolu anlar! İnmek isterken bacağı tekerin altında kaldı
Tur şirketi sahibi, oğlu tarafından öldürüldü mask
Tur şirketi sahibi, oğlu tarafından öldürüldü
Pençe-Kilit'te 1 askerimiz şehit oldu mask
Pençe-Kilit'te 1 askerimiz şehit oldu
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber