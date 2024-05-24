Alanya’da korkutan kaza! Motosikletle otomobil çarpıştı

Kaza Mahmutlar Mahallesi’nde meydana geldi. M.M. (26) idaresindeki 34 GIR 057 plakalı otomobil ile M.A.(17) kontrolündeki 07 BJR 069 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü asfalta düşerek yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ambulans ve jandarma sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı sürücüyü Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.