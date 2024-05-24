Olay Bayır Mahallesi’nde meydan geldi. M.Ç. idaresindeli 07 ART 836 plakalı beton mikseri yolda kayma meydana gelmesi sonucu yolun sağına devrildi. Kazayı gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ambulans ve jandarma sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralı şoförü ambulans ile hastaneye götürdü. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.
- Asayiş
Alanya’da beton mikseri devrildi
Alanya’da beton mikserinin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.