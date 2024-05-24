Alanya’da beton mikseri devrildi

Olay Bayır Mahallesi’nde meydan geldi. M.Ç. idaresindeli 07 ART 836 plakalı beton mikseri yolda kayma meydana gelmesi sonucu yolun sağına devrildi. Kazayı gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ambulans ve jandarma sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralı şoförü ambulans ile hastaneye götürdü. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.