Honda'dan piyasaları alt üst edecek model geliyor: İşte yeni Civic özellikleri ve fiyatı

Honda milyonlarca sürücünün beklediği haberi nihayet verdi. 2025 model Civic tanıtılır tanıtılmaz ön siparişler de gelmeye başladı.

Peki 2025 model Civic'in fiyatı ve özellikleri neler? Sizin için yeni Civic'i araştırdık, işte

TASARIM VE GÜÇ MAKSİMUM SEVİYEDE

Honda’nın dünya çapında popüler sedan modeli Civic’in yeni versiyonu, tasarımında yapılan minik değişikliklerle dikkat çekiyor. Ön tarafta sportif bir görünüm kazanan tampon ve büyüyen ızgara, aracın karakterini vurguluyor. Yepyeni metalik renk seçenekleriyle de kullanıcıların beğenisine sunulacak.

HİBRİT TEKNOLOJİSİ İLE PARANIZ CEBİNİZDE KALSIN

2025 Honda Civic’te en dikkat çeken özellik ise yeni hibrit güç aktarma sistemi. Sport Hybrid ve Sport Touring Hybrid donanımları, aracın performansını artırırken çevre dostu bir sürüş deneyimi sunacak. Honda, aracın hibrit versiyonunu tüm zamanların en güçlü Civic’i olarak tanımlıyor.

Motor Gücü ve Donanım Seçenekleri

2.0 litrelik dört silindirli motor, 2025 Civic’in gücünü 200 beygir ve 314 Nm tork olarak sunacak. Sport Hybrid ve Sport Touring Hybrid modelleri, en üst seviye teknoloji ve konforu bir arada sunacakken, diğer donanım seçenekleri de geniş bir kullanıcı kitlesine hitap edecek.

TAM BİR TASARTIM HARİKASI

Yenilenen iç mekanda, gri detaylarla modern bir görünüm sağlanıyor. 12 hoparlör ve 9 inçlik bilgi eğlence ekranı gibi özelliklerle donatılan iç mekan, sürüş deneyimini üst seviyeye taşıyor. Sport Touring Hybrid donanımında ise deri koltuklar ve yerleşik Google desteği gibi ileri teknoloji özellikleri bulunacak.

YENİ HONDA CİVİC KAÇ LİRA OLACAK?

Haziran ayında piyasaya sürülecek olan 2025 Honda Civic’in Türkiye’ye geliş tarihi ve fiyatı ilerleyen aylarda açıklanacak. Honda, hibrit versiyonlarının Civic satışlarının %40’ını oluşturmayı hedefliyor, bu da çevreci teknolojilerin otomotiv dünyasındaki etkisini gösteriyor.