Fatih Portakal Emekli Zammını Duyurdu: En Düşük Emekli Maaşı Ne Kadar Olacak?

Milyonlarca emekli, Temmuz ayında yapılacak zamları merakla bekliyor. Fatih Portakal, son açıklamasında Türkiye’de 15 milyon 351 bin emeklinin olduğunu belirtti ve Temmuz ayında maaşlara yansıyacak zam oranlarını değerlendirdi. Portakal, en düşük emekli maaşı ve emekli maaşı zammı hakkında şu önemli bilgileri paylaştı:

En Düşük Emekli Maaşı Ne Kadar Olacak?

Portakal, bazı iddialara göre en düşük emekli maaşının 15 – 16 bin TL’ye yükseltileceğinin söylendiğini ancak bunun mümkün olmadığını belirtti. Kendisine gelen bilgilere dayanarak en düşük emekli maaşının 12 bin 500 TL veya 13 bin TL civarında olacağını söyledi. Portakal, bu rakamın Mayıs ayında yapılacak zammın ardından daha netleşeceğini ifade etti.

Emekli Maaşı Zammı Ne Kadar Olacak?

Emekli maaşlarına yapılacak zam oranı hakkında konuşan Portakal, Temmuz ayında yüzde 25 oranında bir zam yapılacağını öngördüğünü belirtti. Refah payının bu zam oranına eklenip eklenmeyeceği konusunda ise şüphelerini dile getirdi. Refah payının eklenmesi halinde bile toplam zam oranının yüzde 30’u geçmeyeceğini ifade etti.

Portakal’ın Açıklamaları:

“Aşağı yukarı ne kadar emekli var diyecek olursanız ülkede 15 milyon… Son SGK araştırmasına göre Türkiye’de 15 milyon 351 bin civarında emekli var. Temmuz’da bu maaşlar yatacak ve Haziran ayı içerisinde bu maaşlar zamlı olarak alınacak. Ancak herkes hesabını yüzde 25 zamma göre yapsın. Mesela 20 bin TL mi alıyorsun; yüzde 25 zamla maaşın 25 bin TL olacak. Refah payı eklenirse 26 bin TL’ye çıkar ama ben bunun olacağını sanmıyorum.”

Beklentiler ve Gerçekler

Portakal, en düşük emekli maaşının 15 – 16 bin TL’ye yükseleceği yönündeki iddiaların gerçekçi olmadığını vurguladı. “Bu iddialar mümkün değil. En düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL veya 13 bin TL civarında olacak,” dedi.