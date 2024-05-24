24 May 2024 - 09:49- Ekonomi G:

100.000 TL yatırsam kaç lira faiz alırım? Maaş gibi faiz veriyorlar

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Yüksek giden enflasyon ile birlikte elindeki paranın erimesini istemeyen vatandaşların ilk yatırım tercihlerinden biri olan banka faizlerinde inanılmaz artışlar oldu. İşte Bankaların 100.000 TL için verdiği maaş gibi faiz rakamları...

100.000 TL yatırsam kaç lira faiz alırım? Maaş gibi faiz veriyorlar mask
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Merkez Bankası'nın faiz oranlarını açıklaması ile birlikte elindeki parasının enflasyon karşısında erimesindeen korkan vatandaşlar bankalardaki faiz oranlarını araştırmaya başladı.

MERKEZ BANKASI YÜZDE 68 İLE SABİTLEDİ

Merkez Bankası’nın verilerine göre, mevduat faiz oranları geçtiğimiz hafta yüzde 68 civarında dengelenmişti. Yeni açıklanan oranlar ise yüzde 68,2 olarak kaydedildi. Ekonomik açıdan bu gelişmelerin anlamını ve yatırımcılara etkisini uzmanlar değerlendiriyor.

EN ÇOK FAİZ VEREN BANKALAR AÇIKLANDI

İşte 100 bin liranın 32 günlük getirisi ve bankaların faiz oranları:

ING (Standart Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: %54
Net Kazanç: 4.367,21 TL
Vade Sonu Tutar: 104.367,21 TL


TEB (Marifetli Hesap)
Faiz Oranı: %56
Net Kazanç: 4.528,96 TL
Vade Sonu Tutar: 104.528,96 TL


Fibabanka (Kira Hesap)
Faiz Oranı: %54
Net Kazanç: 4.367,21 TL
Vade Sonu Tutar: 104.367,21 TL


Garanti BBVA (E-Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: %51
Net Kazanç: 4.124,59 TL
Vade Sonu Tutar: 104.124,59 TL


YapıKredi (Dönüşüm Hesabı TL)
Faiz Oranı: %47
Net Kazanç: 3.801,09 TL
Vade Sonu Tutar: 103.801,09 TL


enpara.com (Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: %41
Net Kazanç: 3.315,85 TL
Vade Sonu Tutar: 103.315,85 TL

PARA PİYASASI UZMANLARININ GÖRÜŞLERİ

Uzmanlar, faiz oranlarındaki bu artışın mevduat sahipleri için önemli bir kazanç fırsatı sunduğunu belirtiyor. Özellikle yüksek faiz oranları sunan bankaların tercih edilmesi, yatırımcılar için daha karlı olabilir.

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24 May 2024 - 09:49 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

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