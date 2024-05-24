Van'da ekipler kaçak avcılara göz açtırmıyor; 30 ton inci kefali ele geçirildi

VAN Gölü'nde yaşayan ve üremek için tatlı sulara göç eden inci kefalinin zorlu yolculuğu devam ederken, ekiplerin karada ve göl üzerinde kaçak avcılara yönelik denetimleri sürüyor. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Muhammet Demir, yapılan denetimlerde şu ana kadar 12 ton 200 kilosu canlı toplam 30 ton inci kefali ile 4 bin 600 metre manyat ve uzatma ağının ele geçirildiğini, kaçak avcılık yapan 71 kişiye ise toplam 790 bin TL idari para cezası uygulandığını söyledi.

Van Gölü Havzası'nda yaklaşık 15 bin kişinin ekmek kapısı olan inci kefalinin, üremek için tatlı sulara göç yolculuğu, 15 Nisan itibarıyla başladı. Alaska'daki somon balıkları gibi akıntının tersine yüzerek derelere akın eden inci kefali, göç sırasında boylarını aşan engelleri adeta uçarcasına aşıyor. Görsel şölen sunan inci kefalinin korunması için Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, jandarma ve zabıta ekipleriyle tatlı su kaynaklarında 7/24 nöbet tutuyor.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri, inci kefali balığının üreme göçünün gerçekleştirdiği Edremit ilçesindeki Engil Çayı'nda denetimler yaptı. Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Muhammet Demir, tatlı sulara göç eden inci kefali balığının kaçak avcıların hedefi haline geldiğini söyledi.

İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Jandarma, Sahil Güvenlik ve Emniyet birimleri ile 7/24 denetimler yaparak kaçak avcılarla mücadele ettiklerini belirten Demir, "Yapılan denetimlerde 17 ton 800 kilo ölü, 12 ton 200 kilo canlı olmak üzere toplam 30 ton inci kefali ele geçirildi. Canlı balıklar doğal yaşam alanına bırakıldı. Ayrıca, kaçak avcılık yapan 71 şahsa 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında yaklaşık 790 bin TL idari para cezası uygulandı. Denetimlerde 4 bin 600 metre uzunluğunda manyat ile uzatma ağına ve 81 adet diğer av malzemelerine el konuldu. Av yasağı döneminde inci kefali balığımızı avlamayalım, satmayalım ve avlanmasına müsaade etmeyelim” dedi.