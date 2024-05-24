- Ekonomi

Bakan Şimşek'ten flaş karar: Vergi kaçakçılarını ihbar edene ödül verilecek

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergi kaçakçılığıyla mücadelede yeni sistemi duyurdu. Bakan Şimşek, veri kaçakçılarını ihbar edene, tespit edilen vergi ve vergi kaybı cezasının yüzde 10'u tutarında ikramiye ödeneceğini belirtti.

Bakan Şimşek'ten flaş karar: Vergi kaçakçılarını ihbar edene ödül verilecek mask
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, vergi kaçakçılığını önlemek için vergi kaçakçılarını ihbar edenlere, kaçırılan verginin yüzde 10'u oranında ikramiye verileceğini duyurdu. Konuya ilişkin açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Şimşek'in paylaşımı şöyle;

"Vergi kayıp ve kaçağıyla etkin mücadelemiz devam ediyor. Vatandaşlarımızın daha kolay ve hızlı bir şekilde ihbarda bulunabilmeleri için Gelir İdaresi Başkanlığımız yeni kanalları devreye aldı.

İhbarlara yönelik yapılacak vergi incelemesi sonucu ihbarda verilen bilgiye istinaden tespit edilen vergi ve vergi kaybı cezasının yüzde 10’u tutarında ihbar ikramiyesi ödenebilecektir."

Kaynak: Karar

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24 May 2024 - 07:57 - Ekonomi

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