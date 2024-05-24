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Berat Albayrak ilk kez görüntülendi

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En son 1 Ocak 2024'teki Filistin'e destek mitinginde görüntülenen eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, dün akşam oynanan Beşiktaş-Trabzonspor finalinde görüntülendi. Çocuklarıyla birlikte maçı protokol tribününden takip eden Albayrak'ın hayli keyifli olduğu dikkatlerden kaçmadı.

Berat Albayrak ilk kez görüntülendi mask
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak aylar sonra ilk kez görüntülendi.

EN SON FİLİSTİN MİTİNGİNDE GÖRÜNTÜLENMİŞTİ

Son olarak Türkiye Gençlik Vakfı'nın (TÜGVA) Galata Köprüsü'nde düzenlediği 'Filistin'e destek' mitingine çağrı yapmak için kameraların karşısına geçen ve 1 Ocak 2024'teki mitingde görüntülenen Albayrak, dün akşam Beşiktaş- Trabzonspor arasında oynanan Türkiye Kupası Finali'ni izledi.

ÇOCUKLARIYLA BİRLİKTE MAÇI TAKİP ETTİ

Albayrak  İstanbul  Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki maçı protokol tribününden çocuklarıyla birlikte takip etti. Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eski bakan Adil Karaismailoğlu da protokol tribününden izledi.

Kaynak: Karar

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24 May 2024 - 07:51 - Gündem

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