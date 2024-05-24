Özçelik net konuştu: Kaçağa taviz yok

GAZETECİLERİN sorularını yanıtlayan Başkan Özçelik, kaçak yapılarla ilgili kimseye taviz vermeyeceğini vurgulayarak "Alanya'nın kangren problemlerinden biri herkesin bir köşeye derme çatma şeyler yapması. Bir deprem olsa dün mühürlediğimiz yapı yıkılır ve çok insanımız orada vefat eder. Bu mücadelemiz kesintisiz devam edecek" dedi.

'SU ZAMMI KAÇINILMAZDI'

Alaiye Su'ya yapılan zamlarla ilgili açıklama yapan Başkan Özçelik, "Bu zamlar seçimden sonraya bırakıldı. Yapılabilecek en az zammı yaptık ve mümkün olan en aşağıda tuttuk. Su fabrikamızın karı sadece 4 TL. Yani yüzde 10'un altında bir rakamla fabrikamız kar ediyor. Bu karın içerisinde de işçilik hesapları, elektrik ve diğer giderler minimumda tutuldu. Örnek vereyim, suyun üzerine konan folyonun fiyatı 16 TL’den 42 TL'ye çıktı. Bu zamma folyonun maliyeti de bilerek konulmadı. Atlanmadı yani. Bilerek konulmadı. Çünkü daha yüksek zam yapmamız gerekecekti. Geçmiş dönemlerde hükümetler seçimlerden sonra zam yaparlardı. 'Seçim mi kaybedeceğiz? Deli miyiz?' derlerdi rahmetliler. Bu dönemde de zamlar yapılmadı ve mecburen zamları yapmak bize kaldı. Şu anda, şu hesabı koymadığınızda elde ettiği koli başına 4 TL. Burada özel şirketlerin isimlerini anmak istemiyorum fakat büyük firmaların bir tanesinin satış fiyatı 100 TL, iki ayrı markanın fiyatı 95 TL, bir diğer 90 TL, iki tanesi de 80 TL olmak üzere damacana su satıyorlar. Bizim koyduğumuz fiyatsa bunların oldukça altında. Dolayısıyla bu zammı yapmak durumundaydık. Önceden yapılsaydı bu kadar yüksek olmazdı. Ama seçim planı yapıldığı için o zamlar yapılmadı ve bugün bize kaldı. Biz yaptık" dedi.

'ALANYA'NIN KANGREN PROBLEMİ'

Alanya’da kaçak yapılara asla taviz vermeyeceğini vurgulayan Başkan Özçelik, kaçak yapılarla mücadelede yerel ve ulusal basına yansıyan haberleri hatırlattı. Başkan Özçelik, şunları söyledi, "Kaçak yapıyla ilgili çalışmalarımızda kimseye taviz vermeyeceğimizi burada sizin huzurlarınızda bir kez daha tekrarlıyorum. Çünkü Alanya'nın kangren probleminden birisi herkesin bir köşeye derme çatma şeyler yapması. Kontrolsüzlükten dolayı bu tür binaların kaçak olarak yapılması ve yapıldıktan sonra da peşinde koşmamız. Dua edelim. Allah deprem vermesin. Hiçbir yere vermesin tabi ama bir deprem olacak olsa dünkü bizim arkadaşlarımızın durdurduğu yapının ortada kalması mümkün değil. O yapı yıkılır. Alanya'daki deprem katsayısı düşük olmasına rağmen o yapı şu andaki statik hesaplarındaki yanılmalar sebebiyle yerde kalır. İçinde de insanlar olursa Allah vermesin bir sürü insan orada vefat eder. Bu mücadelemiz kesintisiz devam edecek. Tüm Alanya'da ruhsat denetimlerimiz başladı demiştik. Dün akşam itibariyle yaklaşık 2 bin 500 iş yerimizde denetleme yapıldı. Bunlara birinci etapta hiç ceza yazılmadı. Hepsine sadece tespit vakası düzenlendi. Şu anki oranımız yüzde 35. Yani Alanya'da denetlenen iki bin beş yüz işletmenin yüzde 35’i ruhsatsız. İnsanlarımız gayet zihniyet sahibi, ben yarım saat, 45 dakika ruhsat imzalıyorum. Sağ olsunlar, ruhsatlarını almaya geliyorlar. Gelsinler de ruhsatlarını alsınlar. Şunu da yapıyoruz, insanlar gelmiş dilekçesini vermişler ve 15 günlük süreleri dolmuş. Dolsun. Ruhsat işlemleri devam eden arkadaşlarımıza ruhsatınızı almadınız deyip ceza yazmıyoruz. Aksine destekleyerek yeni süreler veriyoruz."