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Aziz Yıldırım A takımını duyurdu: İşte liste...

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Aziz Yıldırım, Ali Koç'a karşı Fenerbahçe Başkanlığı için adaylığını koyarak yönetim kurulu üyelerini belirledi.

Aziz Yıldırım A takımını duyurdu: İşte liste... mask
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Fenerbahçe'nin kıyasıya rekabetin hakim olması beklenen 8-9 Haziran'da yapılacak seçimli genel kurulu öncesi Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu listesi belli oldu.

Aziz Yıldırım yönetim kurulundaki asil ve yedek üyelerini belirledi.

A TAKIMI

Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe Başkanlığı'na seçilmesi durumda yönetim kurunda Mithat Yenigün, Mahmut Uslu, Cengiz Erdem, Nihat Özbağı, İlhan Ekşioğlu, Mehmet İman, Önder Fırat, Fatih Öztürk, Murat Salar, Selim Kosif, Batuhan Özdemir, Ömer Onan, Hande Tibuk, Ahmet Özokur yer alacak.

Aziz Yıldırım, yedek üyeler olarak Emin Selim Akgül, Mustafa Aydın Acun, Emrah Tünay, Mehmet Engin Özturan, Kemal Fatih Aslan, Berkay Erdim ve Tuna Akın'ı belirledi.

Kaynak: Spor Servisi

# Yer, fatih, hakim

24 May 2024 - 05:20 - Spor

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