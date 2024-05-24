Aziz Yıldırım A takımını duyurdu: İşte liste...

Fenerbahçe'nin kıyasıya rekabetin hakim olması beklenen 8-9 Haziran'da yapılacak seçimli genel kurulu öncesi Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu listesi belli oldu.
Aziz Yıldırım yönetim kurulundaki asil ve yedek üyelerini belirledi.
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Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe Başkanlığı'na seçilmesi durumda yönetim kurunda Mithat Yenigün, Mahmut Uslu, Cengiz Erdem, Nihat Özbağı, İlhan Ekşioğlu, Mehmet İman, Önder Fırat, Fatih Öztürk, Murat Salar, Selim Kosif, Batuhan Özdemir, Ömer Onan, Hande Tibuk, Ahmet Özokur yer alacak.
Aziz Yıldırım, yedek üyeler olarak Emin Selim Akgül, Mustafa Aydın Acun, Emrah Tünay, Mehmet Engin Özturan, Kemal Fatih Aslan, Berkay Erdim ve Tuna Akın'ı belirledi.
Kaynak: Spor Servisi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.