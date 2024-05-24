SGK emekliler için harekete geçti: Gündeminde o sorun da var! İşte Karar...

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), gelir ve aylık ödemeleriyle ilgili olarak beş yıl içinde talep edilmeyen ödemelerde zaman aşımı uygulanıyor.



Ancak, SGK'ya başvurmamanın haklı bir sebebi varsa, bu beş yıllık zaman aşımı kararı bozulabilir.

SGK'nın zaman aşımı ve hak düşürücü süreleri konusundaki uygulamasının detayları nelerdir?



SGK'ya göre, gelir ve aylıkların talep edilmemesi durumunda beş yıl içinde bu hak ortadan kalkmaktadır. Ancak ödemelerin alınabilmesi için haklı bir sebep olması gerekmektedir ve bu zaman aşımı süresi yasa ile belirlendi.

Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 97’nci maddesi kapsamında, 4/1-a (SSK), 4/1-b (BAĞ-KUR) ve 4/1-c (kamu görevlisi) sigortalıları için, iş kazası, meslek hastalığı, vazife malullüğü ve ölüm durumlarında bağlanması gereken gelir ve aylıklar, hakkın kazanıldığı tarihten itibaren beş yıl içinde talep edilmediği takdirde zaman aşımına uğrar.

HAKLI SEBEP OLURSA ÖDEME YAPILIR MI?

SGK’ya başvurmamanın haklı bir sebebe dayandığını ispat eden kişiler için zaman aşımı hükmü uygulanmaz. 506 Sayılı eski Sosyal Sigortalar Kanunu’nda da benzer bir şekilde, beş yıl içinde talep edilmeyen gelir ve aylıkların zaman aşımına uğrayacağı belirtiliyordu. Ancak, 5510 Sayılı Kanun’da bu konuda vatandaşın lehine düzenlemeler yapıldı.

2008 DETAYI

SSK ve BAĞ-KUR’lular için kritik tarih 2008'dir. 2008 öncesinde, gelir ve aylıklarını beş yıl içinde almayanlara ödeme yapılmazken, 2008 sonrasında bu konuda zaman aşımı uygulanmıyor.

Bu nedenle, 4/1-a ve 4/1-b kapsamındakiler için alınmayan gelir ve aylıklar sonradan talep edilirse, tüm gelir ve aylıklar ödenir.

Kaynak: Kamu Son Haber